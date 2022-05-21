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البنك الدولي يعلن استعداده لدعم العراق في مجال توسيع استخدام الطاقة النظيفة
البنك الدولي يعلن استعداده لدعم العراق في مجال توسيع استخدام الطاقة النظيفة
أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، استعداده لدعم العراق لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
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أعلن البنك المركزي العراقي في بيان، أنه "تم التأكيد على أهمية التمويل الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية"، بحسب ما ذكرته وكالة "الفرات نيوز".وأشار إلى أن البنك الدولي "أبدى استعداده لمساعدة السلطات العراقية ذات العلاقة في بناء خارطة طريق لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أهمية مبادرة البنك المركزي العراقي في دعم تمويل منظومات الطاقة الشمسية بمبلغ تريليون دينار".وأضاف: "البعثة ركزت على منهجيات إصلاح المصارف الحكومية وبناء القدرات ودعم نظام المدفوعات والخدمات المالية الرقمية والبنى المالية التحتية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وتابع: "البعثة راجعت برامج التعاون والدعم المقدم من البنك الدولي إلى البنك المركزي ووزارة المالية بهدف إصلاح القطاع المالي وتعزيز دوره في تمويل التنمية الاقتصادية".
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العالم العربي, العراق

البنك الدولي يعلن استعداده لدعم العراق في مجال توسيع استخدام الطاقة النظيفة

10:00 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 21.05.2022)
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© flickr.com / Shiny Things
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أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، استعداده لدعم العراق لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة.
أعلن البنك المركزي العراقي في بيان، أنه "تم التأكيد على أهمية التمويل الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية"، بحسب ما ذكرته وكالة "الفرات نيوز".
وأشار إلى أن البنك الدولي "أبدى استعداده لمساعدة السلطات العراقية ذات العلاقة في بناء خارطة طريق لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أهمية مبادرة البنك المركزي العراقي في دعم تمويل منظومات الطاقة الشمسية بمبلغ تريليون دينار".
وأضاف: "البعثة ركزت على منهجيات إصلاح المصارف الحكومية وبناء القدرات ودعم نظام المدفوعات والخدمات المالية الرقمية والبنى المالية التحتية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع: "البعثة راجعت برامج التعاون والدعم المقدم من البنك الدولي إلى البنك المركزي ووزارة المالية بهدف إصلاح القطاع المالي وتعزيز دوره في تمويل التنمية الاقتصادية".
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