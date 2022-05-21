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الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها منطقة جنين
الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها منطقة جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها منطقة جنين. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T01:24+0000
2022-05-21T01:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن وزارة الصحة "استشهاد الفتى أمجد الفايد (17 عاما)، وإصابة آخر (18 عاما) بجروح حرجة خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها".وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، حيث أطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية باتجاه الشبان.وبحسب "وفا" انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وفور الإعلان عن وفاة الفايد. وحمل المشيعون خلال المسيرة جثمان الفايد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها.وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والداعية إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل التصدي لإرهاب الاحتلال وجرائمه، بحق الشعب الفلسطيني.نددت الرئاسة الفلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها بشكل يومي، وما يرافقه من اعتقالات عشوائية لعشرات المواطنين.وحذرت الرئاسة في تصريحات للناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة من "استمرار السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تصريحات بينيت بإطلاق يد جيش الاحتلال لممارسة القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نواجه-تهديدات-من-جنين-إلى-أصفهان-1062408295.html
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أخبار فلسطين اليوم

الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها منطقة جنين

01:24 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 01:27 GMT 21.05.2022)
© Sputnikنفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها منطقة جنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن وزارة الصحة "استشهاد الفتى أمجد الفايد (17 عاما)، وإصابة آخر (18 عاما) بجروح حرجة خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها".
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه تهديدات من جنين إلى أصفهان
18 مايو, 21:52 GMT
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، حيث أطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية باتجاه الشبان.
وبحسب "وفا" انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وفور الإعلان عن وفاة الفايد. وحمل المشيعون خلال المسيرة جثمان الفايد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها.
وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والداعية إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل التصدي لإرهاب الاحتلال وجرائمه، بحق الشعب الفلسطيني.
نددت الرئاسة الفلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها بشكل يومي، وما يرافقه من اعتقالات عشوائية لعشرات المواطنين.
وحذرت الرئاسة في تصريحات للناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة من "استمرار السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تصريحات بينيت بإطلاق يد جيش الاحتلال لممارسة القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني".
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