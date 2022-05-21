https://arabic.sputniknews.com/20220521/المتحدث-باسم-الجيش-اليمني-الحوثيون-ارتكبوا-أكثر-من-4-آلاف-خرق-للهدنة-وكسرنا-كل-هجماتهم-1062525129.html

المتحدث باسم الجيش اليمني: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 4 آلاف خرق للهدنة... وكسرنا كل هجماتهم

المتحدث باسم الجيش اليمني: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 4 آلاف خرق للهدنة... وكسرنا كل هجماتهم

قال المتحدث الرسمي للجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، إن جماعة "أنصار الله" ارتكبت 4.276 خرقًا منذ بداية الهدنة الأممية وحتى اليوم السبت. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T18:06+0000

2022-05-21T18:06+0000

2022-05-21T18:06+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني، التابع للحكومة المعترف بها دوليا: "مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ارتكبت 4.276 خرقًا منذ بداية الهدنة الأممية وحتى اليوم (السبت)، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة".وأكد مجلي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن هذه الخروقات من جانب "أنصار الله" تأتي في "ظل الالتزام التام والكامل لقوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية".وأشار المتحدث باسم الجيش اليمني إلى أن "عناصر الاستطلاع لقوات الجيش الوطني في جبهات محافظة مأرب، رصدت خلال العشرين يومًا الماضية، ارتكاب المليشيا الحوثية 254 خرقًا للهدنة، منها 150 خرقًا في الجبهات الجنوبية، و104 خروق في الجبهات الغربية والشمالية الغربية للمحافظة في منطقة رغوان والمخدرة وصرواح".ولفت إلى أن "الخروقات تنوعت في استحداث متارس وخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة، إضافة إلى استهداف مواقع قوات الجيش بالطائرات المسيرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل وكذا نشر قناصين".وأكد مجلي أن "قوات الجيش الوطني كسرت جميع العمليات الهجومية الحوثية جنوب مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة كانت تستهدف مواقع قوات الجيش في جبهات البلق والمشجح وصرواح".

https://arabic.sputniknews.com/20220521/مسؤول-يمني-يحذر-من-كارثة-حقيقية-تعيشها-مدينة-تعز-جراء-حصارها-المستمر-من-أنصار-الله-منذ-7-سنوات-1062513575.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن