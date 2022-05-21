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تركيا... جمعية تتخصص في حفظ وتوثيق أنساب القطط
تركيا... جمعية تتخصص في حفظ وتوثيق أنساب القطط
طوّرت جمعية تركية برنامجا خاصا لتسجيل وحفظ شجرة أنساب القطط، ودراسة ميزاتها ‏الشخصية وأعراقها.‏ 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T14:16+0000
2022-05-21T14:16+0000
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أخبار تركيا اليوم
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وتمكنت الجمعية من تسجيل أكثر من 5 آلاف قط في البرنامج حتى اللحظة الراهنة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.ووثقت البيانات التي جرى جمعها في البرنامج، أنساب القطط المسجلة حتى الجيل الخامس، وأن الدراسات مستمرة للوصول إلى بيانات الجيل العاشر، اعتمادا على بيانات مماثلة جرى جمعها منذ سنوات عديدة في أوروبا.وتتضمن البيانات المحفوظة في سجلات الجمعية التركية، سلالة القط ولونه وجنسه، ومن أي بلد تم إحضاره، أو في أي منزل ولد.وتعتبر الجمعية فريدة من نوعها في تركيا في مجال دراسة أنساب القطط وتوثيقها، وهي عضو في الاتحاد العالمي للقطط، الذي يقع مقره في ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/دراسة-القطط-قد-تصيب-الرجال-بهذا-المرض-الخطير-1062002147.html
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مجتمع, منوعات, أخبار تركيا اليوم

تركيا... جمعية تتخصص في حفظ وتوثيق أنساب القطط

14:16 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / Johannes Eiseleخمس قطط صغيرة في شارع في شنغهاي، 28 مايو/ أيار 2018
خمس قطط صغيرة في شارع في شنغهاي، 28 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
خمس قطط صغيرة في شارع في شنغهاي، 28 مايو/ أيار 2018
© AFP 2022 / Johannes Eisele
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طوّرت جمعية تركية برنامجا خاصا لتسجيل وحفظ شجرة أنساب القطط، ودراسة ميزاتها ‏الشخصية وأعراقها.‏
وتمكنت الجمعية من تسجيل أكثر من 5 آلاف قط في البرنامج حتى اللحظة الراهنة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
ووثقت البيانات التي جرى جمعها في البرنامج، أنساب القطط المسجلة حتى الجيل الخامس، وأن الدراسات مستمرة للوصول إلى بيانات الجيل العاشر، اعتمادا على بيانات مماثلة جرى جمعها منذ سنوات عديدة في أوروبا.
قط من فصيلة سافانا إف 1 في معرض القطط الأليفة النادرة في بوتونيتشيسكي ساد، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
دراسة: القطط قد تصيب الرجال بهذا المرض الخطير
8 مايو, 19:44 GMT
وتتضمن البيانات المحفوظة في سجلات الجمعية التركية، سلالة القط ولونه وجنسه، ومن أي بلد تم إحضاره، أو في أي منزل ولد.
وتعتبر الجمعية فريدة من نوعها في تركيا في مجال دراسة أنساب القطط وتوثيقها، وهي عضو في الاتحاد العالمي للقطط، الذي يقع مقره في ألمانيا.
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