https://arabic.sputniknews.com/20220521/تركيا-جمعية-تتخصص-في-حفظ-وتوثيق-أنساب-القطط-1062513453.html
تركيا... جمعية تتخصص في حفظ وتوثيق أنساب القطط
تركيا... جمعية تتخصص في حفظ وتوثيق أنساب القطط
طوّرت جمعية تركية برنامجا خاصا لتسجيل وحفظ شجرة أنساب القطط، ودراسة ميزاتها الشخصية وأعراقها. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T14:16+0000
2022-05-21T14:16+0000
2022-05-21T14:16+0000
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وتمكنت الجمعية من تسجيل أكثر من 5 آلاف قط في البرنامج حتى اللحظة الراهنة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.ووثقت البيانات التي جرى جمعها في البرنامج، أنساب القطط المسجلة حتى الجيل الخامس، وأن الدراسات مستمرة للوصول إلى بيانات الجيل العاشر، اعتمادا على بيانات مماثلة جرى جمعها منذ سنوات عديدة في أوروبا.وتتضمن البيانات المحفوظة في سجلات الجمعية التركية، سلالة القط ولونه وجنسه، ومن أي بلد تم إحضاره، أو في أي منزل ولد.وتعتبر الجمعية فريدة من نوعها في تركيا في مجال دراسة أنساب القطط وتوثيقها، وهي عضو في الاتحاد العالمي للقطط، الذي يقع مقره في ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/دراسة-القطط-قد-تصيب-الرجال-بهذا-المرض-الخطير-1062002147.html
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سبوتنيك عربي
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مجتمع, منوعات, أخبار تركيا اليوم
تركيا... جمعية تتخصص في حفظ وتوثيق أنساب القطط
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طوّرت جمعية تركية برنامجا خاصا لتسجيل وحفظ شجرة أنساب القطط، ودراسة ميزاتها الشخصية وأعراقها.
وتمكنت الجمعية من تسجيل أكثر من 5 آلاف قط في البرنامج حتى اللحظة الراهنة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول"
التركية.
ووثقت البيانات التي جرى جمعها في البرنامج، أنساب القطط المسجلة حتى الجيل الخامس، وأن الدراسات مستمرة للوصول إلى بيانات الجيل العاشر، اعتمادا على بيانات مماثلة جرى جمعها منذ سنوات عديدة في أوروبا.
وتتضمن البيانات المحفوظة في سجلات الجمعية التركية، سلالة القط ولونه وجنسه، ومن أي بلد تم إحضاره، أو في أي منزل ولد.
وتعتبر الجمعية فريدة من نوعها في تركيا في مجال دراسة أنساب القطط وتوثيقها، وهي عضو في الاتحاد العالمي للقطط، الذي يقع مقره في ألمانيا.