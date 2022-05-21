https://arabic.sputniknews.com/20220521/تقرير-أذربيجان-أنفقت-أكثر-من-مليار-دولار-على-إعادة-الإعمار-في-قره-باغ--1062511687.html

تقرير: أذربيجان أنفقت أكثر من مليار دولار على إعادة الإعمار في قره باغ

تقرير: أذربيجان أنفقت أكثر من مليار دولار على إعادة الإعمار في قره باغ

أنفقت أذربيجان مليارا و281.4 مليون دولار، في أعمال الترميم وإعادة الإعمار في قره باغ العام الماضي، وفقا لما جاء في التقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة للجمهورية... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T13:54+0000

2022-05-21T13:54+0000

2022-05-21T13:54+0000

العالم

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وأضاف التقرير: "قيمة الأموال المقدمة في ميزانية الدولة لعام 2021 بمبلغ 2200.0 مليون مانات (1294.1 مليون دولار) من أجل إعادة إعمار وترميم الأراضي المحررة".في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في ناغورنو قره باغ، والتي أصبحت استمرارا للصراع الطويل الأمد وأدت إلى خسائر في صفوف المدنيين.ولكن بوساطة موسكو، وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بشكل كامل وتبادل السجناء وجثث الموتى.كما سلمت يريفان إلى باكو مقاطعتي كيلبجار ولاتشين، فضلا عن جزء من مقاطعة أغدام، التي كانت تحت سيطرة جمهورية ناغورنو قره باغ غير المعترف بها منذ عام 1994.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/باشينيان-لا-يمكن-تنفيذ-أجندة-السلام-مع-باكو-من-جانب-واحد--1062482146.html

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