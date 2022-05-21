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https://arabic.sputniknews.com/20220521/تقرير-أذربيجان-أنفقت-أكثر-من-مليار-دولار-على-إعادة-الإعمار-في-قره-باغ--1062511687.html
تقرير: أذربيجان أنفقت أكثر من مليار دولار على إعادة الإعمار في قره باغ
تقرير: أذربيجان أنفقت أكثر من مليار دولار على إعادة الإعمار في قره باغ
أنفقت أذربيجان مليارا و281.4 مليون دولار، في أعمال الترميم وإعادة الإعمار في قره باغ العام الماضي، وفقا لما جاء في التقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة للجمهورية... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:54+0000
2022-05-21T13:54+0000
العالم
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وأضاف التقرير: "قيمة الأموال المقدمة في ميزانية الدولة لعام 2021 بمبلغ 2200.0 مليون مانات (1294.1 مليون دولار) من أجل إعادة إعمار وترميم الأراضي المحررة".في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في ناغورنو قره باغ، والتي أصبحت استمرارا للصراع الطويل الأمد وأدت إلى خسائر في صفوف المدنيين.ولكن بوساطة موسكو، وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بشكل كامل وتبادل السجناء وجثث الموتى.كما سلمت يريفان إلى باكو مقاطعتي كيلبجار ولاتشين، فضلا عن جزء من مقاطعة أغدام، التي كانت تحت سيطرة جمهورية ناغورنو قره باغ غير المعترف بها منذ عام 1994.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/باشينيان-لا-يمكن-تنفيذ-أجندة-السلام-مع-باكو-من-جانب-واحد--1062482146.html
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العالم

تقرير: أذربيجان أنفقت أكثر من مليار دولار على إعادة الإعمار في قره باغ

13:54 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Asatur Esayantsالوضع في كاراباخ
الوضع في كاراباخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Asatur Esayants
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أنفقت أذربيجان مليارا و281.4 مليون دولار، في أعمال الترميم وإعادة الإعمار في قره باغ العام الماضي، وفقا لما جاء في التقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة للجمهورية لعام 2021.
وأضاف التقرير: "قيمة الأموال المقدمة في ميزانية الدولة لعام 2021 بمبلغ 2200.0 مليون مانات (1294.1 مليون دولار) من أجل إعادة إعمار وترميم الأراضي المحررة".
في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في ناغورنو قره باغ، والتي أصبحت استمرارا للصراع الطويل الأمد وأدت إلى خسائر في صفوف المدنيين.
ولكن بوساطة موسكو، وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بشكل كامل وتبادل السجناء وجثث الموتى.
كما سلمت يريفان إلى باكو مقاطعتي كيلبجار ولاتشين، فضلا عن جزء من مقاطعة أغدام، التي كانت تحت سيطرة جمهورية ناغورنو قره باغ غير المعترف بها منذ عام 1994.
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
باشينيان: لا يمكن تنفيذ أجندة السلام مع باكو من جانب واحد
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