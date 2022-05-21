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تونس تعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية بزورق مطاطي
تونس تعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية بزورق مطاطي
أعلن الحرس البحري التونسي إحباط محاولة هجرة غير شرعية من منطقة سوسة باتجاه سواحل أوروبا باستخدام زورق مطاطي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T19:28+0000
2022-05-21T19:28+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري في سوسة، كريم بلحوش، اليوم السبت، بحسب موقع "شمس إف إم".وتمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري في سوسة، في الليلة الماضية من "ضبط زورق مطاطي على متنه 23 مجتازا تونسيا".وكان الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و42 سنة، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الأوروبية.وذكر بلحوش أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء سوسة التجاري، وتسليمهم إلى الحرس البحري لمزيد من البحث والتحري.وبين أن ذلك جاء بعد استشارة النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/-حصيلة-قتلى-انقلاب-قوارب-الهجرة-قبالة-تونس-ترتفع-إلى-24--1061881339.html
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أخبار تونس اليوم

تونس تعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية بزورق مطاطي

19:28 GMT 21.05.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA صورة بعنوان "الوجهة النهائية"، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA
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أعلن الحرس البحري التونسي إحباط محاولة هجرة غير شرعية من منطقة سوسة باتجاه سواحل أوروبا باستخدام زورق مطاطي.
جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري في سوسة، كريم بلحوش، اليوم السبت، بحسب موقع "شمس إف إم".
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
حصيلة قتلى انقلاب قوارب الهجرة قبالة تونس ترتفع إلى 24
5 مايو, 14:44 GMT
وتمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري في سوسة، في الليلة الماضية من "ضبط زورق مطاطي على متنه 23 مجتازا تونسيا".
وكان الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و42 سنة، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الأوروبية.
وذكر بلحوش أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء سوسة التجاري، وتسليمهم إلى الحرس البحري لمزيد من البحث والتحري.
وبين أن ذلك جاء بعد استشارة النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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