https://arabic.sputniknews.com/20220521/تونس-تعلن-إحباط-محاولة-هجرة-غير-شرعية-بزورق-مطاطي-1062528602.html
تونس تعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية بزورق مطاطي
تونس تعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية بزورق مطاطي
أعلن الحرس البحري التونسي إحباط محاولة هجرة غير شرعية من منطقة سوسة باتجاه سواحل أوروبا باستخدام زورق مطاطي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T19:28+0000
2022-05-21T19:28+0000
2022-05-21T19:28+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري في سوسة، كريم بلحوش، اليوم السبت، بحسب موقع "شمس إف إم".وتمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري في سوسة، في الليلة الماضية من "ضبط زورق مطاطي على متنه 23 مجتازا تونسيا".وكان الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و42 سنة، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الأوروبية.وذكر بلحوش أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء سوسة التجاري، وتسليمهم إلى الحرس البحري لمزيد من البحث والتحري.وبين أن ذلك جاء بعد استشارة النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/-حصيلة-قتلى-انقلاب-قوارب-الهجرة-قبالة-تونس-ترتفع-إلى-24--1061881339.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس تعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية بزورق مطاطي
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أعلن الحرس البحري التونسي إحباط محاولة هجرة غير شرعية من منطقة سوسة باتجاه سواحل أوروبا باستخدام زورق مطاطي.
جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري في سوسة، كريم بلحوش، اليوم السبت، بحسب موقع "شمس إف إم"
.
وتمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري في سوسة، في الليلة الماضية من "ضبط زورق مطاطي على متنه 23 مجتازا تونسيا".
وكان الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و42 سنة، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الأوروبية.
وذكر بلحوش أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء سوسة التجاري، وتسليمهم إلى الحرس البحري لمزيد من البحث والتحري.
وبين أن ذلك جاء بعد استشارة النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.