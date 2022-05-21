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حوادث سرقة الوقود ترتفع في فنلندا وسط ارتفاع الأسعار
حوادث سرقة الوقود ترتفع في فنلندا وسط ارتفاع الأسعار
أفادت وسائل إعلام فنلندية، اليوم السبت، بتسجيل زيادة في حوادث سرقة تتعلق بالوقود والديزل في البلاد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T07:25+0000
2022-05-21T07:38+0000
العالم
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وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفلندية YLE نقلا عن بيانات السلطات المحلية في البلاد أن "السرقات زادت في الآونة الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق بالوقود والديزل الذي ارتفع سعره بشكل جنوني في الفترة الأخيرة".وأضافت السلطات أن مجمل حوادث السرقة المتصلة بالوقود والديزل تحصل في المنشآت الصناعية والزراعية أو المناطق البعيدة عن الأنظار".كما سجلت حوادث سرقة للبنزين من خزانات الشاحنات والسيارات في عدد من المناطق في فنلندا.دخل النظام الجديد لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان. رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل شروط موسكو.
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العالم

حوادث سرقة الوقود ترتفع في فنلندا وسط ارتفاع الأسعار

07:25 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 21.05.2022)
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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أفادت وسائل إعلام فنلندية، اليوم السبت، بتسجيل زيادة في حوادث سرقة تتعلق بالوقود والديزل في البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفلندية YLE نقلا عن بيانات السلطات المحلية في البلاد أن "السرقات زادت في الآونة الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق بالوقود والديزل الذي ارتفع سعره بشكل جنوني في الفترة الأخيرة".
وأضافت السلطات أن مجمل حوادث السرقة المتصلة بالوقود والديزل تحصل في المنشآت الصناعية والزراعية أو المناطق البعيدة عن الأنظار".
كما سجلت حوادث سرقة للبنزين من خزانات الشاحنات والسيارات في عدد من المناطق في فنلندا.
دخل النظام الجديد لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان. رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل شروط موسكو.
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