https://arabic.sputniknews.com/20220521/حوادث-سرقة-الوقود-ترتفع-في-فنلندا-وسط-ارتفاع-الأسعار-1062493438.html
حوادث سرقة الوقود ترتفع في فنلندا وسط ارتفاع الأسعار
حوادث سرقة الوقود ترتفع في فنلندا وسط ارتفاع الأسعار
أفادت وسائل إعلام فنلندية، اليوم السبت، بتسجيل زيادة في حوادث سرقة تتعلق بالوقود والديزل في البلاد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T07:25+0000
2022-05-21T07:25+0000
2022-05-21T07:38+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061839977_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fecec4c0238fd91a726c80e4c2b2dc5b.jpg
وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفلندية YLE نقلا عن بيانات السلطات المحلية في البلاد أن "السرقات زادت في الآونة الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق بالوقود والديزل الذي ارتفع سعره بشكل جنوني في الفترة الأخيرة".وأضافت السلطات أن مجمل حوادث السرقة المتصلة بالوقود والديزل تحصل في المنشآت الصناعية والزراعية أو المناطق البعيدة عن الأنظار".كما سجلت حوادث سرقة للبنزين من خزانات الشاحنات والسيارات في عدد من المناطق في فنلندا.دخل النظام الجديد لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان. رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل شروط موسكو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061839977_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_50b0efdcef0a94b790b91ea11d46d911.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
حوادث سرقة الوقود ترتفع في فنلندا وسط ارتفاع الأسعار
07:25 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فنلندية، اليوم السبت، بتسجيل زيادة في حوادث سرقة تتعلق بالوقود والديزل في البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفلندية YLE
نقلا عن بيانات السلطات المحلية في البلاد أن "السرقات زادت في الآونة الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق بالوقود والديزل الذي ارتفع سعره بشكل جنوني في الفترة الأخيرة".
وأضافت السلطات أن مجمل حوادث السرقة المتصلة بالوقود والديزل تحصل في المنشآت الصناعية والزراعية أو المناطق البعيدة عن الأنظار".
كما سجلت حوادث سرقة للبنزين من خزانات الشاحنات والسيارات في عدد من المناطق في فنلندا.
دخل النظام الجديد لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان. رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل شروط موسكو.