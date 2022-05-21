عربي
روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها
https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-كازاخستان-يوقع-قانونا-بشأن-السلامة-البيولوجية-في-البلاد-1062502041.html
رئيس كازاخستان يوقع قانونا بشأن السلامة البيولوجية في البلاد
رئيس كازاخستان يوقع قانونا بشأن السلامة البيولوجية في البلاد
أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، عن توقيع قانون متعلق بشأن السلامة البيولوجية، الذي يسمح بالكشف المبكر عن التهديدات البيولوجية والوقاية منها. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:05+0000
2022-05-21T11:05+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104252/71/1042527172_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_340c0a40533090686c83f75e7f50a931.jpg
وجاءت موافقة توكاييف على القانون بعد سلسلة من الإجراءات القانونية ومنها إصدار مشروع قانون تم التصويت عليه من قبل البرلمان وإرساله إلى السلطة التنفيذية.كما وافقت لجنة الموازنة في البلاد على إنفاق مبلغ 25 مليار تنغي (55.5 مليون دولار) للمشروع ويشمل الحماية الاجتماعية للموظفين المتخصصين وإعادة تجهيز قاعدة المختبرات الحكومية وإنشاء وصيانة مختبر.ووقع رؤساء كل من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، في 15 أيار/مايو 1992، معاهدة الأمن الجماعي في طشقند، من أجل ضمان أمن دولهم بشكل مشترك وتطوير التعاون بينها في المجال العسكري والسياسي.ولعبت هذه الوثيقة دورا مهما في تعزيز الاستقرار، خاصة في بداية بناء هذه الدول في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104252/71/1042527172_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d7014a5663370d54195ad526a25c7de8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

رئيس كازاخستان يوقع قانونا بشأن السلامة البيولوجية في البلاد

11:05 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورعاصمة كازاخستان نورسلطان
عاصمة كازاخستان نورسلطان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، عن توقيع قانون متعلق بشأن السلامة البيولوجية، الذي يسمح بالكشف المبكر عن التهديدات البيولوجية والوقاية منها.
وجاءت موافقة توكاييف على القانون بعد سلسلة من الإجراءات القانونية ومنها إصدار مشروع قانون تم التصويت عليه من قبل البرلمان وإرساله إلى السلطة التنفيذية.
كما وافقت لجنة الموازنة في البلاد على إنفاق مبلغ 25 مليار تنغي (55.5 مليون دولار) للمشروع ويشمل الحماية الاجتماعية للموظفين المتخصصين وإعادة تجهيز قاعدة المختبرات الحكومية وإنشاء وصيانة مختبر.
ووقع رؤساء كل من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، في 15 أيار/مايو 1992، معاهدة الأمن الجماعي في طشقند، من أجل ضمان أمن دولهم بشكل مشترك وتطوير التعاون بينها في المجال العسكري والسياسي.
ولعبت هذه الوثيقة دورا مهما في تعزيز الاستقرار، خاصة في بداية بناء هذه الدول في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала