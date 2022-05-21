https://arabic.sputniknews.com/20220521/رئيس-كازاخستان-يوقع-قانونا-بشأن-السلامة-البيولوجية-في-البلاد-1062502041.html
رئيس كازاخستان يوقع قانونا بشأن السلامة البيولوجية في البلاد
رئيس كازاخستان يوقع قانونا بشأن السلامة البيولوجية في البلاد
أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، عن توقيع قانون متعلق بشأن السلامة البيولوجية، الذي يسمح بالكشف المبكر عن التهديدات البيولوجية والوقاية منها. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:05+0000
2022-05-21T11:05+0000
2022-05-21T11:05+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104252/71/1042527172_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_340c0a40533090686c83f75e7f50a931.jpg
وجاءت موافقة توكاييف على القانون بعد سلسلة من الإجراءات القانونية ومنها إصدار مشروع قانون تم التصويت عليه من قبل البرلمان وإرساله إلى السلطة التنفيذية.كما وافقت لجنة الموازنة في البلاد على إنفاق مبلغ 25 مليار تنغي (55.5 مليون دولار) للمشروع ويشمل الحماية الاجتماعية للموظفين المتخصصين وإعادة تجهيز قاعدة المختبرات الحكومية وإنشاء وصيانة مختبر.ووقع رؤساء كل من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، في 15 أيار/مايو 1992، معاهدة الأمن الجماعي في طشقند، من أجل ضمان أمن دولهم بشكل مشترك وتطوير التعاون بينها في المجال العسكري والسياسي.ولعبت هذه الوثيقة دورا مهما في تعزيز الاستقرار، خاصة في بداية بناء هذه الدول في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104252/71/1042527172_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d7014a5663370d54195ad526a25c7de8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس كازاخستان يوقع قانونا بشأن السلامة البيولوجية في البلاد
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، عن توقيع قانون متعلق بشأن السلامة البيولوجية، الذي يسمح بالكشف المبكر عن التهديدات البيولوجية والوقاية منها.
وجاءت موافقة توكاييف على القانون بعد سلسلة من الإجراءات القانونية ومنها إصدار مشروع قانون تم التصويت عليه من قبل البرلمان وإرساله إلى السلطة التنفيذية.
كما وافقت لجنة الموازنة في البلاد على إنفاق مبلغ 25 مليار تنغي (55.5 مليون دولار) للمشروع ويشمل الحماية الاجتماعية للموظفين المتخصصين وإعادة تجهيز قاعدة المختبرات الحكومية وإنشاء وصيانة مختبر.
ووقع
رؤساء كل من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، في 15 أيار/مايو 1992، معاهدة الأمن الجماعي في طشقند، من أجل ضمان أمن دولهم بشكل مشترك وتطوير التعاون بينها في المجال العسكري والسياسي.
ولعبت هذه الوثيقة دورا مهما في تعزيز الاستقرار، خاصة في بداية بناء هذه الدول في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق.