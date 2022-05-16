https://arabic.sputniknews.com/20220516/قادة-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يبحثون-في-موسكو-التعاون-العسكري-والأمن-البيولوجي-1062295543.html
قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يبحثون في موسكو التعاون العسكري والأمن البيولوجي
قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يبحثون في موسكو التعاون العسكري والأمن البيولوجي
يناقش قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع في موسكو، قضايا تعميق التعاون العسكري، بما في ذلك على خلفية التهديدات... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:29+0000
2022-05-16T11:29+0000
2022-05-16T11:29+0000
روسيا
الأمن الجماعي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في المواد المعدة للاجتماع: "من المقرر مناقشة قضايا تعميق التعاون العسكري والتصدي الفعال لمجموعة كاملة من التحديات والتهديدات التقليدية والجديدة، بما في ذلك تلك الصادرة من الأراضي الأفغانية، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا الأمن البيولوجي".وتأتي هذه القمة اليوبيلية، الذكرى الثلاثين لإبرام معاهدة الأمن الجماعي (15 أيار/مايو)، في ظل تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ووقع رؤساء كل من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، في 15 أيار/مايو 1992، معاهدة الأمن الجماعي في طشقند، من أجل ضمان أمن دولهم بشكل مشترك وتطوير التعاون بينها في المجال العسكري والسياسي.ولعبت هذه الوثيقة دورا هاما في تعزيز الاستقرار، خاصة في بداية بناء هذه الدول في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق.
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روسيا, الأمن الجماعي
قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يبحثون في موسكو التعاون العسكري والأمن البيولوجي
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يناقش قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع في موسكو، قضايا تعميق التعاون العسكري، بما في ذلك على خلفية التهديدات الصادرة من أفغانستان، كما يتطرقون إلى قضايا الأمن البيولوجي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في المواد المعدة للاجتماع: "من المقرر مناقشة قضايا تعميق التعاون العسكري والتصدي الفعال لمجموعة كاملة من التحديات والتهديدات التقليدية والجديدة
، بما في ذلك تلك الصادرة من الأراضي الأفغانية، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا الأمن البيولوجي".
وتأتي هذه القمة اليوبيلية، الذكرى الثلاثين لإبرام معاهدة الأمن الجماعي
(15 أيار/مايو)، في ظل تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ووقع رؤساء كل من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، في 15 أيار/مايو 1992، معاهدة الأمن الجماعي في طشقند، من أجل ضمان أمن دولهم بشكل مشترك وتطوير التعاون بينها في المجال العسكري والسياسي.
ولعبت هذه الوثيقة دورا هاما في تعزيز الاستقرار، خاصة في بداية بناء هذه الدول في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق.