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https://arabic.sputniknews.com/20220521/زوجة-زيلينسكي-زوجي-لا-يكتب-خطاباته-بل-تأتي-جاهزة-1062503769.html
زوجة زيلينسكي: زوجي لا يكتب خطاباته بل تأتي جاهزة
زوجة زيلينسكي: زوجي لا يكتب خطاباته بل تأتي جاهزة
كشفت زوجة الرئيس الأوكراني، إيلينا زيلينسكايا، اليوم السبت، أن أحد المساعدين للرئيس يقوم بكتابة نصوص خطاباته الشخصية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:29+0000
2022-05-21T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقالت زوجة زيلينسكي: "ليس لدي الفرصة للاطلاع على تفاصيل خطاب الرئيس قبل أن يقوم بإلقائه أمام الناس".وأضافت قائلة: "أعتقد أن فلاديمير لا يرى دائمًا جميع النصوص إنه دائمًا يطلب من مساعديه ومستشاريه كتابة الخطابات وتفاصيلها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في أوكرانيا.وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مست القطاعين المالي والاقتصادي بالبلاد.
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زوجة زيلينسكي: زوجي لا يكتب خطاباته بل تأتي جاهزة

11:29 GMT 21.05.2022
© AP Photo / Sergei Gritsيلينا زيلينسكايا
يلينا زيلينسكايا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Sergei Grits
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كشفت زوجة الرئيس الأوكراني، إيلينا زيلينسكايا، اليوم السبت، أن أحد المساعدين للرئيس يقوم بكتابة نصوص خطاباته الشخصية.
وقالت زوجة زيلينسكي: "ليس لدي الفرصة للاطلاع على تفاصيل خطاب الرئيس قبل أن يقوم بإلقائه أمام الناس".
وأضافت قائلة: "أعتقد أن فلاديمير لا يرى دائمًا جميع النصوص إنه دائمًا يطلب من مساعديه ومستشاريه كتابة الخطابات وتفاصيلها".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في أوكرانيا.
وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مست القطاعين المالي والاقتصادي بالبلاد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:13 GMT
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