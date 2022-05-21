ستولتنبرغ يؤكد لأردوغان أن المخاوف الأمنية للحلفاء يجب أن تؤخذ بالاعتبار
© AP Photo / Virginia Mayoالأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017
© AP Photo / Virginia Mayo
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، إنه أكد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المخاوف الأمنية للحلفاء بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف يجب أن تؤخذ بالاعتبار.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، في ظل إعلان أنقرة تحفظها على انضمام البلدين للحلف.
وقال ستولتنبرغ إنه تحدث مع أردوغان حول أهمية سياسة "الباب المفتوح" لحلف الناتو، وطلبات العضوية التي تقدمت بها السويد وفنلندا.
وأضاف: "نتفق على أن المخاوف الأمنية لجميع الحلفاء يجب أن تؤخذ بالاعتبار وأن المحادثات يجب أن تستمر لإيجاد حل".
Spoke with President @RTErdogan of our valued Ally #Turkey on the importance of #NATO’s Open Door and the membership applications by #Finland & #Sweden. We agree that the security concerns of all Allies must be taken into account and talks need to continue to find a solution.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 21, 2022
من جانبه، أكد أردوغان أن "تركيا لن تتبنى موقفا إيجابيا من عضوية السويد وفنلندا في الناتو ما لم تظهر الدولتان بشكل صريح أنهما ستتضامنان معها ضد الإرهاب"، على ما نقلت وكالة الأناضول التركية.
#عاجل | أردوغان: تركيا لن تتبنى موقفا إيجابيا من عضوية السويد وفنلندا في الناتو ما لم تظهر الدولتان بشكل صريح أنهما ستتضامنان معها (ضد الإرهاب)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 21, 2022
وفي وقت سابق من اليوم السبت، طالب أردوغان، رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، بإنهاء مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه بلادها لتنظيمات إرهابية.
وخلال محادثة هاتفية بينهما، بحث الزعيمان العلاقات الثنائية وطلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو، على ما أفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
وأكد أردوغان: "تطلع أنقرة لاتخاذ السويد خطوات ملموسة تراعي المخاوف التركية بشأن حزب العمال الكردستاني وامتداداته في سوريا والعراق"، مشددا على ضرورة رفع السويد القيود التي فرضتها على تركيا في الصناعات الدفاعية إثر إطلاقها عملية "نبع السلام" بسوريا.
وتقدمت فنلندا والسويد، الأربعاء الماضي، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.
وقال أردوغان إن "الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة".
وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.
ويسعى الناتو لضم السويد وفنلندا إلى صفوفه، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية إقليم دونباس، والتخلص من التوجهات النازية التي ظهرت في هذا البلد.