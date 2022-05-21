https://arabic.sputniknews.com/20220521/شركة-أور-العراقية-توقع-اتفاقا-لتصدير-الألمنيوم-إلى-تركيا-1062493724.html
شركة "أور" العراقية توقع اتفاقا لتصدير الألمنيوم إلى تركيا
شركة "أور" العراقية توقع اتفاقا لتصدير الألمنيوم إلى تركيا
أعلنت شركة "أور" الحكومية العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، عن اتفاقها مع شركة "بيوتات" التركية لتزويدها بالألمنيوم. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T07:46+0000
2022-05-21T07:46+0000
2022-05-21T07:46+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان لوزارة الصناعة العراقية: "شركة بيوتات التركية وقعت عقداً مع شركة أور العامة في ذي قار لتجهيزها بمقاطع الألمنيوم"، بحسب ما ذكرته وكالة "الفرات نيوز" العراقية.وأضاف البيان: "العقد بكمية 25 طناً من مقاطع الألمنيوم المُنتجة لديها عِبرَ منفذ إبراهيم الخليل وبمُدة تنفيذ تبلُغ 30 يوماً".وأشار البيان إلى أن "هذا العقد هو الثاني، بعد أن تمَّ توقيع عقد مع الشركة لتجهيز القطاع الخاص اللبناني بالكمية ذاتها من مقاطع الألمنيوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مسؤول-بوزارة-النفط-الإيرانية-تركيا-والعراق-تقدما-بطلبات-زيادة-واردات-الغاز-1062271495.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
شركة "أور" العراقية توقع اتفاقا لتصدير الألمنيوم إلى تركيا
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أعلنت شركة "أور" الحكومية العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، عن اتفاقها مع شركة "بيوتات" التركية لتزويدها بالألمنيوم.
وجاء في بيان لوزارة الصناعة العراقية: "شركة بيوتات التركية وقعت عقداً مع شركة أور العامة في ذي قار لتجهيزها بمقاطع الألمنيوم"، بحسب ما ذكرته وكالة "الفرات نيوز"
العراقية.
وأضاف البيان: "العقد بكمية 25 طناً من مقاطع الألمنيوم المُنتجة لديها عِبرَ منفذ إبراهيم الخليل وبمُدة تنفيذ تبلُغ 30 يوماً".
وأشار البيان إلى أن "هذا العقد هو الثاني، بعد أن تمَّ توقيع عقد مع الشركة لتجهيز القطاع الخاص اللبناني بالكمية ذاتها من مقاطع الألمنيوم".