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https://arabic.sputniknews.com/20220521/شركة-في-لوكسمبورغ-تبدأ-اختبار-إطارات-سيارات-غير-هوائية-فيديو-1062495319.html
شركة في لوكسمبورغ تبدأ اختبار إطارات سيارات غير هوائية... فيديو
شركة في لوكسمبورغ تبدأ اختبار إطارات سيارات غير هوائية... فيديو
بدأت شركة "غود يير" في لوكسبورغ اختبار إطارات سيارات من نوع جديد، حيث طورت الشركة إطارات لا تحتاج تعبئتها بالهواء. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:44+0000
2022-05-21T08:48+0000
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ذكرت شبكة "يورو نيوز" أن الشركة تخبر إطاراتها الجديدة في "مركز الابتكار" في كولمار بيرج في لوكسمبورغ، حيث تسعى الشركة إلى جعل الإطار التقليدي وما يحمله من مشاكل، مثل الثقوب والانفجار والحاجة إلى الفحص المتكرر، من الماضي.أوضحت شركة "غود يير" أن الإطارات الجديدة تتمتع بتصميم خاص يسمح بدعم وزن السيارة، فنحن بحاجة إليه لنشعر بالنعومة والمرونة التي نعرفها مع الإطارات المملوءة بالهواء.وأكدت الشركة أنه من بين مزايا الإطارات الخالية من الهواء، عدم حاجتها إلى صيانة ولا خوف من الثقوب، ما يمثل راحة كبيرة مع الأحمال الثقيلة.
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شركة في لوكسمبورغ تبدأ اختبار إطارات سيارات غير هوائية... فيديو

08:44 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 21.05.2022)
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumphaسيارة تسلا موديل Y (Tesla Model Y) الكهربائية في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022.
سيارة تسلا موديل Y (Tesla Model Y) الكهربائية في معرض بانكوك الدولي للسيارات في بانكوك، 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
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بدأت شركة "غود يير" في لوكسبورغ اختبار إطارات سيارات من نوع جديد، حيث طورت الشركة إطارات لا تحتاج تعبئتها بالهواء.
ذكرت شبكة "يورو نيوز" أن الشركة تخبر إطاراتها الجديدة في "مركز الابتكار" في كولمار بيرج في لوكسمبورغ، حيث تسعى الشركة إلى جعل الإطار التقليدي وما يحمله من مشاكل، مثل الثقوب والانفجار والحاجة إلى الفحص المتكرر، من الماضي.
أوضحت شركة "غود يير" أن الإطارات الجديدة تتمتع بتصميم خاص يسمح بدعم وزن السيارة، فنحن بحاجة إليه لنشعر بالنعومة والمرونة التي نعرفها مع الإطارات المملوءة بالهواء.
وأكدت الشركة أنه من بين مزايا الإطارات الخالية من الهواء، عدم حاجتها إلى صيانة ولا خوف من الثقوب، ما يمثل راحة كبيرة مع الأحمال الثقيلة.
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