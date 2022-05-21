https://arabic.sputniknews.com/20220521/شركة-في-لوكسمبورغ-تبدأ-اختبار-إطارات-سيارات-غير-هوائية-فيديو-1062495319.html
شركة في لوكسمبورغ تبدأ اختبار إطارات سيارات غير هوائية... فيديو
شركة في لوكسمبورغ تبدأ اختبار إطارات سيارات غير هوائية... فيديو
بدأت شركة "غود يير" في لوكسبورغ اختبار إطارات سيارات من نوع جديد، حيث طورت الشركة إطارات لا تحتاج تعبئتها بالهواء. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:44+0000
2022-05-21T08:44+0000
2022-05-21T08:48+0000
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ذكرت شبكة "يورو نيوز" أن الشركة تخبر إطاراتها الجديدة في "مركز الابتكار" في كولمار بيرج في لوكسمبورغ، حيث تسعى الشركة إلى جعل الإطار التقليدي وما يحمله من مشاكل، مثل الثقوب والانفجار والحاجة إلى الفحص المتكرر، من الماضي.أوضحت شركة "غود يير" أن الإطارات الجديدة تتمتع بتصميم خاص يسمح بدعم وزن السيارة، فنحن بحاجة إليه لنشعر بالنعومة والمرونة التي نعرفها مع الإطارات المملوءة بالهواء.وأكدت الشركة أنه من بين مزايا الإطارات الخالية من الهواء، عدم حاجتها إلى صيانة ولا خوف من الثقوب، ما يمثل راحة كبيرة مع الأحمال الثقيلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شركة في لوكسمبورغ تبدأ اختبار إطارات سيارات غير هوائية... فيديو
08:44 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
بدأت شركة "غود يير" في لوكسبورغ اختبار إطارات سيارات من نوع جديد، حيث طورت الشركة إطارات لا تحتاج تعبئتها بالهواء.
ذكرت شبكة "يورو نيوز
" أن الشركة تخبر إطاراتها الجديدة في "مركز الابتكار" في كولمار بيرج في لوكسمبورغ، حيث تسعى الشركة إلى جعل الإطار التقليدي وما يحمله من مشاكل، مثل الثقوب والانفجار والحاجة إلى الفحص المتكرر، من الماضي.
أوضحت شركة "غود يير" أن الإطارات الجديدة تتمتع بتصميم خاص يسمح بدعم وزن السيارة، فنحن بحاجة إليه لنشعر بالنعومة والمرونة التي نعرفها مع الإطارات المملوءة بالهواء.
وأكدت الشركة أنه من بين مزايا الإطارات الخالية من الهواء، عدم حاجتها إلى صيانة ولا خوف من الثقوب، ما يمثل راحة كبيرة مع الأحمال الثقيلة.