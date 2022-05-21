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طقس الأحد في مصر.. رياح وسقوط أمطار
طقس الأحد في مصر.. رياح وسقوط أمطار
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، يوم غد الأحد، على كافة أنحاء البلاد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
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وذكرت هيئة الأرصاد في بيان نشرته اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أنه يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.وفي الليل، يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفي حالة معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وفيما يتعلق بأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا، هي نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية بنسبة 30%.
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أخبار مصر الآن

طقس الأحد في مصر.. رياح وسقوط أمطار

21:28 GMT 21.05.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، يوم غد الأحد، على كافة أنحاء البلاد.
وذكرت هيئة الأرصاد في بيان نشرته اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أنه يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وفي الليل، يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفي حالة معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يتعلق بأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا، هي نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية بنسبة 30%.
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