https://arabic.sputniknews.com/20220521/طقس-الأحد-في-مصر-رياح-وسقوط-أمطار--1062532135.html
طقس الأحد في مصر.. رياح وسقوط أمطار
طقس الأحد في مصر.. رياح وسقوط أمطار
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، يوم غد الأحد، على كافة أنحاء البلاد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T21:28+0000
2022-05-21T21:28+0000
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وذكرت هيئة الأرصاد في بيان نشرته اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أنه يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.وفي الليل، يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفي حالة معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وفيما يتعلق بأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا، هي نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية بنسبة 30%.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
طقس الأحد في مصر.. رياح وسقوط أمطار
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، يوم غد الأحد، على كافة أنحاء البلاد.
وذكرت هيئة الأرصاد في بيان
نشرته اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أنه يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وفي الليل، يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفي حالة معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يتعلق بأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا، هي نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية بنسبة 30%.