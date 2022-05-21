https://arabic.sputniknews.com/20220521/قديروف-القادة-الأوكرانيون-المستسلمون-في-آزوفستال-أسوأ-بكثير-من-الخونة--1062499137.html
قديروف: القادة الأوكرانيون المستسلمون في آزوفستال أسوأ بكثير من الخونة
قديروف: القادة الأوكرانيون المستسلمون في آزوفستال أسوأ بكثير من الخونة
اعتبر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أن الضباط وقادة التنظيمات القومية المتطرفة الأوكرانية المستسلمين في مصنع "آزوفستال" هم أسوء بكثير من الخونة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:09+0000
2022-05-21T10:09+0000
2022-05-21T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال قديروف بخصوص القادة والضباط الذين تم أسرهم وخرجوا مستسلمين من مصنع "أزوفستال": "من الغريب أنه من بين الآلاف من الجنود الأوكران الذين استسلموا هناك قادتهم بروكوبينكو وفولين المحرضين على عدم الاستسلام فهم باتوا في عهدتنا ويمكن اعتبارهم أسوأ بكثير من الخونة". وأشار رئيس الشيشان إلى أن هذه "مناسبة رائعة" لكل من يلقي السلاح بعد للتفكير، قائلا: "إذا كنت لا تصدقنا، فعندئذ على الأقل انظر إلى الطريقة التي يعاملك بها قادتك فأنتم ببساطة كبش فداء لهم وأي منكم يرفض المقاومة يعتبرونه عميلا وخائنا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير منطقة "آزوفستال" ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه "تم تحرير أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول بالكامل من القوميين المتطرفين".وبحسب قوله، فإن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قديروف: القادة الأوكرانيون المستسلمون في آزوفستال أسوأ بكثير من الخونة
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اعتبر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أن الضباط وقادة التنظيمات القومية المتطرفة الأوكرانية المستسلمين في مصنع "آزوفستال" هم أسوء بكثير من الخونة.
وقال قديروف بخصوص القادة والضباط الذين تم أسرهم وخرجوا مستسلمين من مصنع "أزوفستال": "من الغريب أنه من بين الآلاف من الجنود الأوكران الذين استسلموا هناك قادتهم بروكوبينكو وفولين المحرضين على عدم الاستسلام فهم باتوا في عهدتنا ويمكن اعتبارهم أسوأ بكثير من الخونة".
وأشار رئيس الشيشان إلى أن هذه "مناسبة رائعة" لكل من يلقي السلاح بعد للتفكير، قائلا: "إذا كنت لا تصدقنا، فعندئذ على الأقل انظر إلى الطريقة التي يعاملك بها قادتك فأنتم ببساطة كبش فداء لهم وأي منكم يرفض المقاومة يعتبرونه عميلا وخائنا".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير منطقة "آزوفستال" ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه "تم تحرير أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول بالكامل من القوميين المتطرفين".
وبحسب قوله، فإن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".