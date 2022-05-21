https://arabic.sputniknews.com/20220521/مقتل-5-جنود-وتحييد-أكثر-من-30-إرهابيا-خلال-هجوم-على-قاعدة-عسكرية-شمالي-بوركينا-فاسو---1062514557.html
مقتل 5 جنود وتحييد أكثر من 30 إرهابيا خلال هجوم على قاعدة عسكرية شمالي بوركينا فاسو
مقتل 5 جنود وتحييد أكثر من 30 إرهابيا خلال هجوم على قاعدة عسكرية شمالي بوركينا فاسو
قتل 5 جنود وأصيب 10 آخرون، بينما تم قتل أكثر من 30 إرهابيا، خلال هجوم واسع شنه مسلحون على قاعدة عسكرية، شمالي بوركينا فاسو. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T14:36+0000
2022-05-21T14:36+0000
2022-05-21T14:36+0000
العالم
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الرباط - سبوتنيك. وأعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم السبت، أن القاعدة العسكرية في بورزانغا، في إقليم بام، فيالمنطقة الوسطى-الشمالية، ردت بقوة على هجوم استهدف قاعدة تابعة له.ونوه جيش بوركينا فاسو إلى أن الحصيلة الأولية للاشتباكات، هي مقتل على الأقل 30 إرهابيا، ووقوع العديد من الإصابات، وأشار البيان إلى أن وأوضح البيان أن 5 عسكريين قتلوا بينما أصيب 10 آخرون خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش والمسلحين.ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش" (تنظيمات محظورة في روسيا)، في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
مقتل 5 جنود وتحييد أكثر من 30 إرهابيا خلال هجوم على قاعدة عسكرية شمالي بوركينا فاسو
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قتل 5 جنود وأصيب 10 آخرون، بينما تم قتل أكثر من 30 إرهابيا، خلال هجوم واسع شنه مسلحون على قاعدة عسكرية، شمالي بوركينا فاسو.
الرباط - سبوتنيك. وأعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم السبت، أن القاعدة العسكرية في بورزانغا، في إقليم بام، فيالمنطقة الوسطى-الشمالية، ردت بقوة على هجوم استهدف قاعدة تابعة له.
ونوه جيش بوركينا فاسو إلى أن الحصيلة الأولية للاشتباكات، هي مقتل على الأقل 30 إرهابيا، ووقوع العديد من الإصابات، وأشار البيان إلى أن
المسلحين شنوا هجوما واسعا باستخدام أسلحة ثقيلة على القاعدة، لكنهم انسحبوا نتيجة لإطلاق النار الكثيف لقوات الجيش.
وأوضح البيان أن 5 عسكريين قتلوا بينما أصيب 10 آخرون خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش والمسلحين.
ويتصاعد عنف المتطرفين
المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش" (تنظيمات محظورة في روسيا)، في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.