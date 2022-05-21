https://arabic.sputniknews.com/20220521/وزارة-الكهرباء-العراقية-تعلن-بدء-المراحل-الأولية-لإنشاء-محطات-الطاقة-الشمسية-1062517680.html
وزارة الكهرباء العراقية تعلن بدء المراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية
وزارة الكهرباء العراقية تعلن بدء المراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، بدء العمل بالمراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن البنك المركزي أطلق قروضاً ميسرة للمواطنين من... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:49+0000
2022-05-21T15:49+0000
2022-05-21T15:49+0000
العالم العربي
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وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى: "وزارة الكهرباء وقعت جملة من العقود مع الشركات العالمية لانشاء منظومة طاقة شمسية أو محطات للطاقة الشمسية وحرصت أن تتوزع بجميع محافظات العراق"، مبيناً أن "العقود وقعت بحسب قانون الاستثمار ووفق محددات معينة"، بحسب ما ذكرت وكالة "واع" العراقية.وأضاف: "بدأ الآن العمل فعليًا بمحطات الطاقة الشمسية من خلال مسح التربة وتخصيص قطع الأراضي والشروع بالمباشرة بعقود التشغيل وبعقود الشراء وعقود الإنتاج والتنفيذ والربط".وتابع: "هذه الإجراءات متعلقة بالشركات التي وقعت مع وزارة الكهرباء، إضافة إلى وجود إجراءات إدارية وقانونية ماضية الوزارة باستكمالها".وعن الطاقة النظيفة أكد المتحدث "عدم وجود تنسيق في هذا المجال مع وزارة الصناعة، وإنما هنالك مبادرات من البنك المركزي لإطلاق القروض الصغيرة لصالح المواطنين، لشراء منظومة طاقة شمسية لتنصيبها في المنازل، إضافة إلى وجود مخاطبات رسمية من وزارة الكهرباء لجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات لنصب الطاقة الشمسية على أسطح المباني واستغلال الكراجات التي بداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية"، بحسب الوكالة.وختم: "الوزارة جادة بتنوع مصادر الطاقة، ووقعت عقودا لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وستكون ضمن خطة الوزارة المتوسطة من سنتين الى ثلاث سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220410/الكاظمي-تأمين-الطاقة-الكهربائية-للعراقيين-أولوية-قصوى-1061046487.html
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العالم العربي
وزارة الكهرباء العراقية تعلن بدء المراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، بدء العمل بالمراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن البنك المركزي أطلق قروضاً ميسرة للمواطنين من أجل شراء منظومة الطاقة الشمسية، وأنها خاطبت المؤسسات الحكومية لنصب منظومات الطاقة الشمسية، مؤكدة سعيها لتنوع مصادر الطاقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى: "وزارة الكهرباء وقعت جملة من العقود مع الشركات العالمية لانشاء منظومة طاقة شمسية أو محطات للطاقة الشمسية وحرصت أن تتوزع بجميع محافظات العراق"، مبيناً أن "العقود وقعت بحسب قانون الاستثمار ووفق محددات معينة"، بحسب ما ذكرت وكالة "واع" العراقية
.
وأضاف: "بدأ الآن العمل فعليًا بمحطات الطاقة الشمسية من خلال مسح التربة وتخصيص قطع الأراضي والشروع بالمباشرة بعقود التشغيل وبعقود الشراء وعقود الإنتاج والتنفيذ والربط".
وتابع: "هذه الإجراءات متعلقة بالشركات التي وقعت مع وزارة الكهرباء، إضافة إلى وجود إجراءات إدارية وقانونية ماضية الوزارة باستكمالها".
وعن الطاقة النظيفة أكد المتحدث "عدم وجود تنسيق في هذا المجال مع وزارة الصناعة، وإنما هنالك مبادرات من البنك المركزي لإطلاق القروض الصغيرة لصالح المواطنين، لشراء منظومة طاقة شمسية لتنصيبها في المنازل، إضافة إلى وجود مخاطبات رسمية من وزارة الكهرباء لجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات لنصب الطاقة الشمسية على أسطح المباني واستغلال الكراجات التي بداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية"، بحسب الوكالة.
وختم: "الوزارة جادة بتنوع مصادر الطاقة، ووقعت عقودا لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وستكون ضمن خطة الوزارة المتوسطة من سنتين الى ثلاث سنوات".