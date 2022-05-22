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أوكرانيا تنسحب من اتفاقية تخليد ذكرى بطولة شعوب رابطة الدول المستقلة في الحرب الوطنية العظمى
أوكرانيا تنسحب من اتفاقية تخليد ذكرى بطولة شعوب رابطة الدول المستقلة في الحرب الوطنية العظمى
صوت البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، على قانون الانسحاب من اتفاقية تخليد ذكرى شعوب رابطة الدول المستقلة خلال الحرب الوطنية العظمى. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن البرلمان وافق على قانون الانسحاب من اتفاقية تخليد ذكرى شعوب رابطة الدول المستقلة بعد التصويت عليه بأغلبيىة مطلقة.وبهذا الصدد، علق النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، على القرار قائلا: "لقد صوتنا لتغييرات عدة، والانسحاب من اتفاقية تخليد ذكرى شجاعة وبطولة شعوب رابطة الدول المستقلة في الحرب الوطنية العظمى".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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العالم

أوكرانيا تنسحب من اتفاقية تخليد ذكرى بطولة شعوب رابطة الدول المستقلة في الحرب الوطنية العظمى

13:00 GMT 22.05.2022
© Sputnik . Evgenya Novozhenina / الذهاب إلى بنك الصوركييف
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik . Evgenya Novozhenina
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صوت البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، على قانون الانسحاب من اتفاقية تخليد ذكرى شعوب رابطة الدول المستقلة خلال الحرب الوطنية العظمى.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن البرلمان وافق على قانون الانسحاب من اتفاقية تخليد ذكرى شعوب رابطة الدول المستقلة بعد التصويت عليه بأغلبيىة مطلقة.
وبهذا الصدد، علق النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، على القرار قائلا: "لقد صوتنا لتغييرات عدة، والانسحاب من اتفاقية تخليد ذكرى شجاعة وبطولة شعوب رابطة الدول المستقلة في الحرب الوطنية العظمى".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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