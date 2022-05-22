https://arabic.sputniknews.com/20220522/أول-دولة-في-العالم-تعلن-حجر-صحي-إجباري-لمدة-21-يوما-لمرضى-جدري-القردة-1062560027.html
أول دولة في العالم تعلن حجرا صحيا إجباريا لمدة 21 يوما لمرضى "جدري القردة"
أول دولة في العالم تعلن حجرا صحيا إجباريا لمدة 21 يوما لمرضى "جدري القردة"
أصبحت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، وأوجبت عزل أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لمدة 21 يوما. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T16:19+0000
2022-05-22T16:19+0000
2022-05-22T16:19+0000
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وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بلجيكا أصبحت أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري ضد فيروس جدري القردة، موضحة أن "السلطات الصحية البلجيكية قالت إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون لعزل أنفسهم ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات".وأكدت 14 دولة حتى الآن تفشي المرض، وحذر الأطباء من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة بالمملكة المتحدة.ونشرت منظمة الصحة العالمية، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
أول دولة في العالم تعلن حجرا صحيا إجباريا لمدة 21 يوما لمرضى "جدري القردة"
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أصبحت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، وأوجبت عزل أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لمدة 21 يوما.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية
، أن بلجيكا أصبحت أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري ضد فيروس جدري القردة، موضحة أن "السلطات الصحية البلجيكية قالت إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون لعزل أنفسهم ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات".
وأكدت 14 دولة حتى الآن تفشي المرض، وحذر الأطباء من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة بالمملكة المتحدة.
ونشرت منظمة الصحة العالمية، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.