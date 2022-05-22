https://arabic.sputniknews.com/20220522/إخماد-57-حريقا-في-غابات-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1062570859.html
إخماد 57 حريقا في غابات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
إخماد 57 حريقا في غابات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات من الحرائق، اليوم الاثنين، أنه تم إخماد 57 حريقا في غابات روسيا بمساحة تزيد عن 2087 هكتارا خلال الـ24 ساعة الماضية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T23:51+0000
2022-05-22T23:51+0000
2022-05-22T23:51+0000
حرائق الغابات
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الهيئة في بيان، "تم إخماد تم خلال اليوم الماضي في 22 مايو 202، 57 حريقا بمساحة تزيد عن 2087 هكتارا".هذا وبذلت فرق الطوارئ الروسية جهودا مضنية لإخماد حرائق غابات على مساحة تتجاوز 52378 هكتارا معظمها في منطقة إيركوتسك، حيث تم رصد 25 حريقا على مساحة 16636 هكتارا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
حرائق الغابات, أخبار روسيا اليوم
إخماد 57 حريقا في غابات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
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أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات من الحرائق، اليوم الاثنين، أنه تم إخماد 57 حريقا في غابات روسيا بمساحة تزيد عن 2087 هكتارا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الهيئة في بيان، "تم إخماد تم خلال اليوم الماضي في 22 مايو 202، 57 حريقا بمساحة تزيد عن 2087 هكتارا
".
هذا وبذلت فرق الطوارئ الروسية جهودا مضنية لإخماد حرائق غابات على مساحة تتجاوز 52378 هكتارا معظمها في منطقة إيركوتسك، حيث تم رصد 25 حريقا على مساحة 16636 هكتارا.