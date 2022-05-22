https://arabic.sputniknews.com/20220522/الجيش-الأمريكي-وميليشيا-قسد-تداهم-قرية-بريف-دير-الزور-شرق-سوريا-1062545362.html
الجيش الأمريكي وميليشيا "قسد" تداهم قرية بريف دير الزور شرق سوريا
الجيش الأمريكي وميليشيا "قسد" تداهم قرية بريف دير الزور شرق سوريا
ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، أن ميليشيا "قسد بدعم من الجيش الأمريكي خطفت عدداً من أبناء قرية "بريهة" بريف دير الزور الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:35+0000
2022-05-22T11:35+0000
2022-05-22T11:35+0000
العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) مدعومة بعربات عسكرية للاحتلال الأمريكي داهمت قرية بريهة بريف دير الزور الشرقي واقتحمت عدداً من المنازل واختطفت خلالها عدداً من أبناء القرية واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة".وأشارت الوكالة إلى أن عملية المداهمة ترافقت مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة ما تسبب بحالة من الذعر بين أبناء القرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/مصادر-محلية-لـسبوتنيك-توصيات-أمريكية-لـقسد-بعدم-التصدي-لعملية-الجيش-العراقي-في-سنجار-1062003073.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجيش الأمريكي وميليشيا "قسد" تداهم قرية بريف دير الزور شرق سوريا
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ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، أن ميليشيا "قسد بدعم من الجيش الأمريكي خطفت عدداً من أبناء قرية "بريهة" بريف دير الزور الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"
بأن "مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) مدعومة بعربات عسكرية للاحتلال الأمريكي داهمت قرية بريهة بريف دير الزور الشرقي واقتحمت عدداً من المنازل واختطفت خلالها عدداً من أبناء القرية واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة".
وأشارت الوكالة إلى أن عملية المداهمة ترافقت مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة ما تسبب بحالة من الذعر بين أبناء القرية.