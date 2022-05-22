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الجيش الأمريكي وميليشيا "قسد" تداهم قرية بريف دير الزور شرق سوريا
الجيش الأمريكي وميليشيا "قسد" تداهم قرية بريف دير الزور شرق سوريا
ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، أن ميليشيا "قسد بدعم من الجيش الأمريكي خطفت عدداً من أبناء قرية "بريهة" بريف دير الزور الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) مدعومة بعربات عسكرية للاحتلال الأمريكي داهمت قرية بريهة بريف دير الزور الشرقي واقتحمت عدداً من المنازل واختطفت خلالها عدداً من أبناء القرية واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة".وأشارت الوكالة إلى أن عملية المداهمة ترافقت مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة ما تسبب بحالة من الذعر بين أبناء القرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/مصادر-محلية-لـسبوتنيك-توصيات-أمريكية-لـقسد-بعدم-التصدي-لعملية-الجيش-العراقي-في-سنجار-1062003073.html
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العالم العربي

الجيش الأمريكي وميليشيا "قسد" تداهم قرية بريف دير الزور شرق سوريا

11:35 GMT 22.05.2022
© AP Photo / Lolita Baldorعناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Lolita Baldor
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ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، أن ميليشيا "قسد بدعم من الجيش الأمريكي خطفت عدداً من أبناء قرية "بريهة" بريف دير الزور الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) مدعومة بعربات عسكرية للاحتلال الأمريكي داهمت قرية بريهة بريف دير الزور الشرقي واقتحمت عدداً من المنازل واختطفت خلالها عدداً من أبناء القرية واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة".
وأشارت الوكالة إلى أن عملية المداهمة ترافقت مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة ما تسبب بحالة من الذعر بين أبناء القرية.
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