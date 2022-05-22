https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-إسرائيل-بـرد-قاصم-ومزلزل-على-أي-خطوة-شريرة-تصدر-عنها-1062554485.html

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بـ"رد قاصم ومزلزل على أي خطوة شريرة تصدر عنها"

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بـ"رد قاصم ومزلزل على أي خطوة شريرة تصدر عنها"

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه لا يحتمل وجود أي معقل لإسرائيل في الدول المجاورة لإيران. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T14:23+0000

2022-05-22T14:23+0000

2022-05-22T14:23+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن "الصهاينة أعلنوا رسميا وأينما تواجدوا بأنهم لا يحتملون مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن أيضا نعلن في سياق الدفاع عن أمننا ومصالحنا الوطنية، بأننا لا نحتمل وجود أي معقل لهؤلاء في جوار بلادنا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وتوعد العميد رمضان شريف إسرائيل بـ"الرد القاصم والمزلزل على أي خطوة شريرة، يثبت بأنها صدرت عن هؤلاء"، مؤكدا أن الحرس الثوري لا يمكن أن يتراجع عن مصالح الشعب إطلاقا.وكان الجيش الإيراني، اعتبر الأحد الماضي، "الكيان الصهيوني المؤقت الغاصب الذي كان يحتل جنوب لبنان يوما بأنه اليوم مُحاصر من قبل حزب الله وجبهة المقاومة".وأكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اقتدار البلاد في ظل قدرات قواتها المسلحة. وقال إن "أول مؤشرات اقتدارنا هو أن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن المالكة لحق الفيتو تجلس أمام إيران في طاولة المفاوضات ساعية للحد من اقتدارها، فضلا عن ذلك هنالك اليوم 143 وسيلة إعلام تعمل ليل نهار ضد البلاد للتعتيم على منجزاتها الباعثة على الفخر".في سياق متصل، قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد علي تنكسيري، السبت الماضي، إن بلاده لا تسمح بالتطاول على المصالح الوطنية إطلاقا، مشددا على أن الحدود البحرية الإيرانية "في أفضل حال".وأكد تنكسيري خلال استعراضه آخر المستجدات المتعلقة بالحدود البحرية لإيران أنها "تتمتع بأحسن الظروف"، موضحا أن "بحرية الحرس الثوري لديها استشراف أمني تام على صعيد الخليج الفارسي ومضيق هرمز والشواطئ الجنوبية والشمالية للبلاد، وهي قادرة على رصد تحركات الأعداء كافة".

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