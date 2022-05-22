https://arabic.sputniknews.com/20220522/الخارجية-الروسية-القطب-الشمالي-يتحول-لساحة-حرب-دولية-1062536379.html
الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول لساحة حرب دولية
الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول لساحة حرب دولية
أعربت موسكو عن قلقها من تحول منطقة القطب الشمالي إلى ما وصفته بساحة حرب دولية، وذلك على خلفية تخلي فنلندا والسويد عن سياسة الحياد العسكري وقرارهما الانضمام... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T07:12+0000
2022-05-22T07:12+0000
2022-05-22T07:12+0000
روسيا
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وقال نيكولاي كورشونوف، السفير بوزارة الخارجية الروسية، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن "منطقة القطب الشمالي تتحول إلى مسرح دولي للعمليات العسكرية"، مؤكدا أن هذا اتجاه مقلق للغاية.وقال كورشونوف: "إننا نرى كيف أن النشاط العسكري الدولي يتزايد في خطوط العرض العليا، كما يحدث تدويل النشاط العسكري، وهذا بالطبع اتجاه مقلق للغاية تحويل منطقة القطب الشمالي إلى مسرح دولي للعمليات العسكرية. لا يسعنا إلا أن نقلق حول هذا الموضوع "،تعليقا على قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.وتابع، "إن السياسة التقليدية لفنلندا والسويد، وهي سياسة عدم الانحياز مع التحالفات العسكرية، قد أوجدت منذ فترة طويلة أساسًا متينًا للحفاظ على السلام والاستقرار في مناطق خطوط العرض العليا. ومن غير المرجح أن يساعد انضمام هذين البلدين إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في تحقيق هذا الهدف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول لساحة حرب دولية
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أعربت موسكو عن قلقها من تحول منطقة القطب الشمالي إلى ما وصفته بساحة حرب دولية، وذلك على خلفية تخلي فنلندا والسويد عن سياسة الحياد العسكري وقرارهما الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال نيكولاي كورشونوف، السفير بوزارة الخارجية الروسية، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن "منطقة القطب الشمالي تتحول إلى مسرح دولي للعمليات العسكرية"، مؤكدا أن هذا اتجاه مقلق للغاية.
وقال كورشونوف: "إننا نرى كيف أن النشاط العسكري الدولي يتزايد في خطوط العرض العليا، كما يحدث تدويل النشاط العسكري، وهذا بالطبع اتجاه مقلق للغاية تحويل منطقة القطب الشمالي إلى مسرح دولي للعمليات العسكرية. لا يسعنا إلا أن نقلق حول هذا الموضوع "،تعليقا على قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
وتابع، "إن السياسة التقليدية لفنلندا والسويد، وهي سياسة عدم الانحياز مع التحالفات العسكرية
، قد أوجدت منذ فترة طويلة أساسًا متينًا للحفاظ على السلام والاستقرار في مناطق خطوط العرض العليا. ومن غير المرجح أن يساعد انضمام هذين البلدين إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في تحقيق هذا الهدف".