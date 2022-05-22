https://arabic.sputniknews.com/20220522/الرياض-وواشنطن-تقولان-إن-لديهما-رؤية-مشتركة-لمواجهة-سياسات-إيران-المزعزعة-للاستقرار-1062533587.html
الرياض وواشنطن تقولان إن لديهما رؤية مشتركة لمواجهة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار
الرياض وواشنطن تقولان إن لديهما رؤية مشتركة لمواجهة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار
قالت الرياض وواشنطن يوم السبت، إن لديهما لديهما رؤية مشتركة لمواجهة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T00:30+0000
2022-05-22T00:30+0000
2022-05-22T01:30+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104306/55/1043065523_0:12:3074:1741_1920x0_80_0_0_660836e3f7073284ca6efb8f1ec5baca.jpg
جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها.وأكد الجانبان رؤية البلدين المشتركة لمواجهة السياسات الإيرانية المُزعزعة للاستقرار في المنطقة، التي تتضمن التنسيق الأمني والدبلوماسي بين البلدين الصديقين لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك التعامل مع ملف إيران النووي، وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية ورعايتها للإرهاب، وفقا لـ "واس".وأشارت واس نقلا عن خالد بن سلمان إلى ترحيب الجانب الأمريكي وتأكيده بدعم المملكة فيما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية وتلبية احتياجاتها الدفاعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/نائب-وزير-الدفاع-السعودي-يناقش-مع-بلينكن-إدارة-الضغوط-في-أسواق-الطاقة-العالمية-1062516222.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104306/55/1043065523_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_95456ef92a685346007d127b33d0a418.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, أخبار السعودية اليوم
الرياض وواشنطن تقولان إن لديهما رؤية مشتركة لمواجهة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار
00:30 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 01:30 GMT 22.05.2022) تابعنا عبر
قالت الرياض وواشنطن يوم السبت، إن لديهما لديهما رؤية مشتركة لمواجهة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية
بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها.
وأكد الجانبان رؤية البلدين المشتركة لمواجهة السياسات الإيرانية المُزعزعة للاستقرار في المنطقة، التي تتضمن التنسيق الأمني والدبلوماسي بين البلدين الصديقين لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك التعامل مع ملف إيران النووي، وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية ورعايتها للإرهاب، وفقا لـ "واس"
.
وأشارت واس نقلا عن خالد بن سلمان إلى ترحيب الجانب الأمريكي وتأكيده بدعم المملكة فيما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية وتلبية احتياجاتها الدفاعية.