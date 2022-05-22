https://arabic.sputniknews.com/20220522/الكرملين-بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-اليوم-العلاقات-بين-البلدين-1062569294.html

الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان اليوم العلاقات بين البلدين

الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان اليوم العلاقات بين البلدين

موسكو- سبوتنيك. يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، في مدينة سوتشي، حيث سيتم بحث العلاقات الثنائية... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T21:27+0000

2022-05-22T21:27+0000

2022-05-22T21:27+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

فلاديمير بوتين

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موسكو- سبوتنيك. وقال الكرملين، انه سيتم بحث خلال الاجتماع في سوتشي، القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية مع التركيز على التعاون في التكامل داخل دولة الاتحاد، وكذلك الموضوعات الحالية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، العملية العسكرية الروسية في دونباس والعلاقات بين موسكو ومينسك، وذلك خلال محادثة هاتفية.يذكر أنه تم التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي في عام 1992 في طشقند، وفي عام 2002 تم اتخاذ قرار بإنشاء منظمة مناسبة.تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. والآن تترأس أرمينيا المنظمة.ومجلس الأمن الجماعي هو الهيئة العليا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وتضم رؤساء الدول - أعضاء الجمعية.يتزامن هذا مع مواصلة القوات الروسية ووحدات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين