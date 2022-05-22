https://arabic.sputniknews.com/20220522/علييف-يعقد-اجتماعا-مع-رئيس-المجلس-الأوروبي-شارل-ميشيل-فيديو-1062558833.html
علييف يعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل... فيديو
علييف يعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل... فيديو
عقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اجتماعا منفردا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T15:45+0000
2022-05-22T15:45+0000
2022-05-22T15:57+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062558581_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_da6602e9efd085be35f46fd1795f018e.jpg
استقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس إلهام علييف، ثم قاما بالتقاط الصور، بحسب ما ذكرت وكالة "azertag" الأذربيجانية.كما استقبل ميشيل في وقت لاحق، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل.ونشر باشينيان عبر حسابه الرسمي على تليغرام مقطع فيديو مع ميشيل معلقا: "محادثة فردية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل".وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أوروبية، أن العاصمة البلجيكية بروكسل تحضر لاجتماع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع المقرر اليوم الأحد 22 مايو رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي تشارلز ميشيل مع إلهام علييف ونيكول باشينيان بشكل فردي.عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل في 6 أبريل 2022.وفي سياق التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، تم الاتفاق على إصدار تعليمات إلى وزيري الخارجية بإعداد معاهدة سلام في المستقبل تسوى فيها جميع المسائل الضرورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/بروكسل-تحضر-لاجتماع-بين-علييف-وباشينيان-1062537825.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062558581_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_8d7e0777d9efc26c1b5bf5997046ccd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
علييف يعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل... فيديو
15:45 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 15:57 GMT 22.05.2022) تابعنا عبر
عقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اجتماعا منفردا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل.
استقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس إلهام علييف، ثم قاما بالتقاط الصور، بحسب ما ذكرت وكالة "azertag"
الأذربيجانية.
كما استقبل ميشيل في وقت لاحق، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل.
ونشر باشينيان عبر حسابه الرسمي على تليغرام مقطع فيديو مع ميشيل معلقا: "محادثة فردية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل".
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أوروبية، أن العاصمة البلجيكية بروكسل تحضر لاجتماع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع المقرر اليوم الأحد 22 مايو رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي تشارلز ميشيل مع إلهام علييف ونيكول باشينيان بشكل فردي.
عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل في 6 أبريل 2022.
وفي سياق التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، تم الاتفاق على إصدار تعليمات إلى وزيري الخارجية بإعداد معاهدة سلام في المستقبل تسوى فيها جميع المسائل الضرورية.