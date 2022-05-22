عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220522/علييف-يعقد-اجتماعا-مع-رئيس-المجلس-الأوروبي-شارل-ميشيل-فيديو-1062558833.html
علييف يعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل... فيديو
علييف يعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل... فيديو
عقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اجتماعا منفردا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T15:45+0000
2022-05-22T15:57+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062558581_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_da6602e9efd085be35f46fd1795f018e.jpg
استقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس إلهام علييف، ثم قاما بالتقاط الصور، بحسب ما ذكرت وكالة "azertag" الأذربيجانية.كما استقبل ميشيل في وقت لاحق، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل.ونشر باشينيان عبر حسابه الرسمي على تليغرام مقطع فيديو مع ميشيل معلقا: "محادثة فردية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل".وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أوروبية، أن العاصمة البلجيكية بروكسل تحضر لاجتماع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع المقرر اليوم الأحد 22 مايو رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي تشارلز ميشيل مع إلهام علييف ونيكول باشينيان بشكل فردي.عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل في 6 أبريل 2022.وفي سياق التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، تم الاتفاق على إصدار تعليمات إلى وزيري الخارجية بإعداد معاهدة سلام في المستقبل تسوى فيها جميع المسائل الضرورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/بروكسل-تحضر-لاجتماع-بين-علييف-وباشينيان-1062537825.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062558581_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_8d7e0777d9efc26c1b5bf5997046ccd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

علييف يعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل... فيديو

15:45 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 15:57 GMT 22.05.2022)
© Sputnikالرئيس الأذربايجاني إلهام علييف مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
عقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اجتماعا منفردا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل.
استقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس إلهام علييف، ثم قاما بالتقاط الصور، بحسب ما ذكرت وكالة "azertag" الأذربيجانية.
كما استقبل ميشيل في وقت لاحق، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل.
ونشر باشينيان عبر حسابه الرسمي على تليغرام مقطع فيديو مع ميشيل معلقا: "محادثة فردية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل".
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أوروبية، أن العاصمة البلجيكية بروكسل تحضر لاجتماع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع المقرر اليوم الأحد 22 مايو رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي تشارلز ميشيل مع إلهام علييف ونيكول باشينيان بشكل فردي.
عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل في 6 أبريل 2022.
وفي سياق التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، تم الاتفاق على إصدار تعليمات إلى وزيري الخارجية بإعداد معاهدة سلام في المستقبل تسوى فيها جميع المسائل الضرورية.
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
بروكسل تحضر لاجتماع بين علييف وباشينيان
07:58 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала