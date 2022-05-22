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https://arabic.sputniknews.com/20220522/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-أفضل-صانع-ألعاب-في-الدوري-الإنجليزي-للمرة-الأولى-في-مسيرته-فيديو-1062564420.html
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته.. فيديو
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته.. فيديو
حصل لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على جائزتين بعد نهاية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T18:27+0000
2022-05-22T18:27+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وفاز صلاح بجائزة أفضل صانع ألعاب للمرة الأولى في مسيرته، بعدما صنع 13 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي.وتفوق صلاح على زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد الذي صنع 12 هدفا، بفارق هدف واحد.وحصل صلاح كذلك على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة برصيد 23 هدفا بالتقاسم مع الكوري هيونج مين سون لاعب توتنهام.وتسلم صلاح الجائزة على ملعب آنفيلد بعد نهاية مباراة ولفرهامبتون التي فاز بها الريدز 3-1وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة بعدما جمع 92 نقطة خلف البطل مانشستر سيتي الذي حصد 93 نقطة.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته.. فيديو

18:27 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISمحمد صلاح يحتفل بجائزتيه "الحذاء الذهبي" و"صانع ألعاب العام" في ختام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
محمد صلاح يحتفل بجائزتيه الحذاء الذهبي وصانع ألعاب العام في ختام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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حصل لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على جائزتين بعد نهاية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز صلاح بجائزة أفضل صانع ألعاب للمرة الأولى في مسيرته، بعدما صنع 13 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي.
وتفوق صلاح على زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد الذي صنع 12 هدفا، بفارق هدف واحد.
وحصل صلاح كذلك على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة برصيد 23 هدفا بالتقاسم مع الكوري هيونج مين سون لاعب توتنهام.
وتسلم صلاح الجائزة على ملعب آنفيلد بعد نهاية مباراة ولفرهامبتون التي فاز بها الريدز 3-1
وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة بعدما جمع 92 نقطة خلف البطل مانشستر سيتي الذي حصد 93 نقطة.
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