https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-الأمن-الجماعي-تؤكد-جاهزيتها-للرد-على-تهديدات-الناتو-المحتملة-1062569415.html

منظمة الأمن الجماعي تؤكد جاهزيتها للرد على تهديدات الناتو المحتملة

منظمة الأمن الجماعي تؤكد جاهزيتها للرد على تهديدات الناتو المحتملة

أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة فيما يتعلق بتوسع حلف شمال... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T21:32+0000

2022-05-22T21:32+0000

2022-05-22T21:32+0000

معاهدة الأمن

أخبار بيلاروسيا اليوم

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مينسك - سبوتنيك. وقال زاس، في تصريحات لقناة "بيلاروس 1" التلفزيونية، اليوم الأحد، "هل نحتاج إلى تعزيز إمكانات قوتنا في هذا الموقف؟ لدينا ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة التي ستظهر في الواقع في هذا الموقف (عندما ينضم أعضاء جدد إلى الناتو).هذا وأعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في تصريحات سابقة، أن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" على حساب انضمام فنلندا والسويد سيؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.وقال زاسفي مؤتمر صحفي عقب قمة الدول الأعضاء، "مع الأسف، إذا كنا قد تحدثنا في السابق عن عسكرة منطقة شرق أوروبا، فإن هذا الأمر يمس الآن شمال أوروبا أيضا. لذلك، من الصعب القول كيف سينتهي كل هذا، لكن هناك شيء واحد واضح، وهو أن تلك الخطوات الخاصة بكتلة الناتو، ستؤدي إلى زيادة التوتر في أوروبا".هذا واتّخذت فنلندا والسويد، قرارا رسميا بانضمامهما إلى حلف الناتو.وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال بوقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون مرحبا به. مشيرا إلى أن عملية انضمامهما ستكون سلسة وسريعة.وقالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، إنه ينبغي لبلادها أن تتمكن من نشر قوات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على أراضيها وأن ترسل قوات لدول الحلف، في معرض طرح قرار الانضمام لحلف الناتو على برلمان بلادها اليوم الاثنين

https://arabic.sputniknews.com/20220522/الكرملين-بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-اليوم-العلاقات-بين-البلدين-1062569294.html

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معاهدة الأمن, أخبار بيلاروسيا اليوم