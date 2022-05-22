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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220522/مينسك-المخربون-الأوكران-يدخلون-الأراضي-البيلاروسية-1062549656.html
مينسك: المخربون الأوكران يدخلون الأراضي البيلاروسية
مينسك: المخربون الأوكران يدخلون الأراضي البيلاروسية
قال وزير الدولة في مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الأحد، إن مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية تدخل الأراضي البيلاروسية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:48+0000
2022-05-22T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأضاف: "المعدات الهندسية للمقاطع الحدودية الحكومية على طول الحدود الأوكرانية ترصد عمليات التخريب والاستطلاع، بما في ذلك تلك التي تدخل الأراضي البيلاروسية".بدوره، تساءل رئيس لجنة حدود الدولة البيلاروسية أناتولي لابو عن سبب وضع الجانب البولندي 15000 شخص على حدود البلاد.وأضاف: "القوات المسلحة تساعدنا، لأن قواتنا ووسائلنا محدودة لمثل هذا الوضع".ووفقا له، فإن حرس الحدود يتواصلون بشكل مكثف وباستمرار مع الجيش البيلاروسي في هذا الموضوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/لوكاشينكو-يعفي-السفير-البيلاروسي-لدى-بولندا-من-منصبه-1062207835.html
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العالم

مينسك: المخربون الأوكران يدخلون الأراضي البيلاروسية

12:48 GMT 22.05.2022
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الجيش البيلاروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik . Андрей Александров
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قال وزير الدولة في مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الأحد، إن مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية تدخل الأراضي البيلاروسية.
وأضاف: "المعدات الهندسية للمقاطع الحدودية الحكومية على طول الحدود الأوكرانية ترصد عمليات التخريب والاستطلاع، بما في ذلك تلك التي تدخل الأراضي البيلاروسية".
بدوره، تساءل رئيس لجنة حدود الدولة البيلاروسية أناتولي لابو عن سبب وضع الجانب البولندي 15000 شخص على حدود البلاد.
وأضاف: "القوات المسلحة تساعدنا، لأن قواتنا ووسائلنا محدودة لمثل هذا الوضع".
ووفقا له، فإن حرس الحدود يتواصلون بشكل مكثف وباستمرار مع الجيش البيلاروسي في هذا الموضوع.
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:25 GMT
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