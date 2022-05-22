https://arabic.sputniknews.com/20220522/مينسك-المخربون-الأوكران-يدخلون-الأراضي-البيلاروسية-1062549656.html
مينسك: المخربون الأوكران يدخلون الأراضي البيلاروسية
مينسك: المخربون الأوكران يدخلون الأراضي البيلاروسية
قال وزير الدولة في مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الأحد، إن مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية تدخل الأراضي البيلاروسية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:48+0000
2022-05-22T12:48+0000
2022-05-22T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/43/1014494306_0:618:1445:1431_1920x0_80_0_0_f54b882b034d2f1e98fff3cfc08ec68e.jpg
وأضاف: "المعدات الهندسية للمقاطع الحدودية الحكومية على طول الحدود الأوكرانية ترصد عمليات التخريب والاستطلاع، بما في ذلك تلك التي تدخل الأراضي البيلاروسية".بدوره، تساءل رئيس لجنة حدود الدولة البيلاروسية أناتولي لابو عن سبب وضع الجانب البولندي 15000 شخص على حدود البلاد.وأضاف: "القوات المسلحة تساعدنا، لأن قواتنا ووسائلنا محدودة لمثل هذا الوضع".ووفقا له، فإن حرس الحدود يتواصلون بشكل مكثف وباستمرار مع الجيش البيلاروسي في هذا الموضوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/لوكاشينكو-يعفي-السفير-البيلاروسي-لدى-بولندا-من-منصبه-1062207835.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/43/1014494306_0:483:1445:1567_1920x0_80_0_0_e5327e9b9de4c6da1e42a194d9cc6099.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مينسك: المخربون الأوكران يدخلون الأراضي البيلاروسية
تابعنا عبر
قال وزير الدولة في مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الأحد، إن مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية تدخل الأراضي البيلاروسية.
وأضاف: "المعدات الهندسية للمقاطع الحدودية الحكومية على طول الحدود الأوكرانية ترصد عمليات التخريب والاستطلاع، بما في ذلك تلك التي تدخل الأراضي البيلاروسية".
بدوره، تساءل رئيس لجنة حدود الدولة البيلاروسية أناتولي لابو عن سبب وضع الجانب البولندي 15000 شخص على حدود البلاد.
وأضاف: "القوات المسلحة تساعدنا، لأن قواتنا ووسائلنا محدودة لمثل هذا الوضع".
ووفقا له، فإن حرس الحدود يتواصلون بشكل مكثف وباستمرار مع الجيش البيلاروسي في هذا الموضوع.