https://arabic.sputniknews.com/20220522/وزارة-التضامن-بمصر-تعلن-تكلفة-حج-الجمعيات-الأهلية-1062549298.html
وزارة التضامن بمصر تعلن تكلفة حج الجمعيات الأهلية
وزارة التضامن بمصر تعلن تكلفة حج الجمعيات الأهلية
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، اليوم الأحد، تكلفة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1443- 2022. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:42+0000
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جاء هذا خلال فعاليات مؤتمر القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "إننا سعينا بكل قوتنا لتنظيم الحج هذا العام بأسعار عادلة ورحيمة تتوافق مع الخدمات التي يتم تقديمها".وأوضحت أن تكلفة الحج تبلغ 87 ألف جنيه تشمل الإقامة ووجبتين، وذلك بخلاف سعر تذكرة الطيران.واعتبرت وزيرة التضامن أن الأسعار التي تم توفيرها تعد في متناول الحج الاقتصادي.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/آخر-القرارات-المتعلقة-بموسم-الحج-المقبل-1061871845.html
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أخبار الحج, أخبار مصر الآن
وزارة التضامن بمصر تعلن تكلفة حج الجمعيات الأهلية
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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، اليوم الأحد، تكلفة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1443- 2022.
جاء هذا خلال فعاليات مؤتمر القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، بحسب موقع "بوابة الأهرام"
.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "إننا سعينا بكل قوتنا لتنظيم الحج هذا العام بأسعار عادلة ورحيمة تتوافق مع الخدمات التي يتم تقديمها".
وأوضحت أن تكلفة الحج تبلغ 87 ألف جنيه تشمل الإقامة ووجبتين، وذلك بخلاف سعر تذكرة الطيران.
واعتبرت وزيرة التضامن أن الأسعار التي تم توفيرها تعد في متناول الحج الاقتصادي.