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وزارة التضامن بمصر تعلن تكلفة حج الجمعيات الأهلية
وزارة التضامن بمصر تعلن تكلفة حج الجمعيات الأهلية
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، اليوم الأحد، تكلفة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1443- 2022. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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جاء هذا خلال فعاليات مؤتمر القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "إننا سعينا بكل قوتنا لتنظيم الحج هذا العام بأسعار عادلة ورحيمة تتوافق مع الخدمات التي يتم تقديمها".وأوضحت أن تكلفة الحج تبلغ 87 ألف جنيه تشمل الإقامة ووجبتين، وذلك بخلاف سعر تذكرة الطيران.واعتبرت وزيرة التضامن أن الأسعار التي تم توفيرها تعد في متناول الحج الاقتصادي.
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أخبار الحج, أخبار مصر الآن

وزارة التضامن بمصر تعلن تكلفة حج الجمعيات الأهلية

12:42 GMT 22.05.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Mediaالتحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، اليوم الأحد، تكلفة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1443- 2022.
جاء هذا خلال فعاليات مؤتمر القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
آخر القرارات المتعلقة بموسم الحج المقبل
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وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "إننا سعينا بكل قوتنا لتنظيم الحج هذا العام بأسعار عادلة ورحيمة تتوافق مع الخدمات التي يتم تقديمها".
وأوضحت أن تكلفة الحج تبلغ 87 ألف جنيه تشمل الإقامة ووجبتين، وذلك بخلاف سعر تذكرة الطيران.
واعتبرت وزيرة التضامن أن الأسعار التي تم توفيرها تعد في متناول الحج الاقتصادي.
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