https://arabic.sputniknews.com/20220522/-بايدن-واشنطن-لديها-الرد-المناسب-على-أي-خطوات-محتملة-قد-تتخذها-كوريا-الشمالية-1062534355.html
بايدن: واشنطن لديها الرد المناسب على أي خطوات محتملة قد تتخذها كوريا الشمالية
بايدن: واشنطن لديها الرد المناسب على أي خطوات محتملة قد تتخذها كوريا الشمالية
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن دولته لا تشعر بالقلق من احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية خلال جولته الآسيوية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T05:12+0000
2022-05-22T05:12+0000
2022-05-22T05:12+0000
العالم
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وقال بايدن خلال سؤال من الصحفيين بشأن التجربة النووية المحتملة لكوريا الشمالية خلال جولته، "الولايات المتحدة لديها ردا على أي خطوات محتملة قد تتخذها كوريا الشمالية".وأعرب مون لبايدن عن امتنانه لاختيار الأخير كوريا الجنوبية لتكون المحطة الأولى في رحلته الآسيوية، معتبرا أن ذلك يوضح العلاقات الثنائية القوية.واستغرقت المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ورئيس كوريا الجنوبية السابق ما يقرب من 10 دقائق، وفقا للنائب يون كون يونغ من الحزب الديمقراطي.وأثارت رحلة بايدن التي استغرقت 3 أيام إلى كوريا الجنوبية، والتي بدأت أمس الجمعة، تكهنات بأنه قد يلتقي مع مون جاي إن شخصيا، على الرغم من أن واشنطن قالت في وقت لاحق إن مثل هذا الاجتماع لن ينعقد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بايدن: واشنطن لديها الرد المناسب على أي خطوات محتملة قد تتخذها كوريا الشمالية
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن دولته لا تشعر بالقلق من احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية خلال جولته الآسيوية.
وقال بايدن خلال سؤال من الصحفيين بشأن التجربة النووية المحتملة لكوريا الشمالية خلال جولته، "الولايات المتحدة لديها ردا على أي خطوات محتملة قد تتخذها كوريا الشمالية".
وأعرب مون لبايدن عن امتنانه لاختيار الأخير كوريا الجنوبية لتكون المحطة الأولى في رحلته الآسيوية، معتبرا أن ذلك يوضح العلاقات الثنائية القوية.
واستغرقت المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ورئيس كوريا الجنوبية السابق ما يقرب من 10 دقائق، وفقا للنائب يون كون يونغ من الحزب الديمقراطي.
وأثارت
رحلة بايدن التي استغرقت 3 أيام إلى كوريا الجنوبية، والتي بدأت أمس الجمعة، تكهنات بأنه قد يلتقي مع مون جاي إن شخصيا، على الرغم من أن واشنطن قالت في وقت لاحق إن مثل هذا الاجتماع لن ينعقد.