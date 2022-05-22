https://arabic.sputniknews.com/20220522/-خوارزمية-تغير-إلى-الأبد-عالم-كرة-القدم-وتستخدمها-بعض-الأندية-بشكل-سري--1062553596.html

خوارزمية "تغير إلى الأبد" عالم كرة القدم وتستخدمها بعض الأندية بشكل سري

خوارزمية "تغير إلى الأبد" عالم كرة القدم وتستخدمها بعض الأندية بشكل سري

نشرت وكالات غربية تقارير أشارت فيها إلى بدء استخدام خوارزمية في عدة مجالات على رأسها الأنشطة الرياضية بشكل عام ورياضة كرة القدم بشكل خاص، مشيرة إلى أن هذه... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T14:20+0000

2022-05-22T14:20+0000

2022-05-22T14:20+0000

رياضة

العالم

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062553980_0:327:3057:2047_1920x0_80_0_0_d8bb6b9ee5b26db94d8660c771d336e7.jpg

وكشفت التقارير عن بدء عدد من الأندية الأمريكية باتباع إحدى الخوارزميات التي تحمل اسم خوارزمية "Silicon Valley" التي قيل أنها ستغير عالم الرياضة إلى الأبد.ونوهت المصادر إلى أن هذه الخوارزمية هي عبارة عن أداة تتبع تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحلل بيانات الأداء بهدف التنبؤ بالوقت الذي يحتاج فيه اللاعبون إلى الراحة لتجنب الإصابة.وبحسب التقرير المنشور في صحيفة "ديلي ميل" الأمريكية، فإن هذه الخوارزمية يتم استخدامها بالفعل من قبل الفرق في الدوري الأميركي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكية والدوري الممتاز.وتستند هذه الخوارزمية في عملها على نهج قائم على الأدلة والقياس بالإضافة إلى تتبع سلسلة الأسواق المنافسة ضمن الفرق الصغيرة الأمر الذي قد يساهم بإيجاد لاعبين بأقل تكلفة مالية بناء على التحليل الإحصائي الثوري، الذي يستند إلى البيانات عبر عدد لا يحصى من العمليات الرياضية.ونوه التقرير إلى أن نادي ليفربول لكرة القدم قد حقق نجاحا كبيرا هذا الموسم في سعيه لتحقيق رباعي غير مسبوق، مما قلص عدد الأيام التي خسرها اللاعبون بسبب الإصابة إلى 1008 من أكثر من 1500 في عامي 2020/2021.والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو الأيام الضائعة بسبب "الإصابات الجسيمة"، التي استمرت لأكثر من تسعة أيام، انخفضت إلى النصف تقريبًا من 1409 إلى 841.يستخدم نظام "Zone7" الآلاف من المعلومات من الأجهزة القابلة للارتداء بما في ذلك سترات "GPS"، بالإضافة إلى إحصاءات بيانات الأندية المنافسة في اللعبة ومقاييس النوم والمؤشرات الحيوية للتنبؤ بمخاطر الإصابة.وأرسلت أندية كرة القدم الأخرى، بما فيها "رينجرز" و"هال سيتي" وفريق "ماينز" و"ريال سالت ليك" و"تورنتو إف سي"، بيانات تدريباتها ومبارياتها إلى "Zone7" لتحليلها.وتتلقى الأندية رسائل يومية على البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول اللاعبين الذين قد يكونون في حالة مرشحة للإصابة أو بالقرب مما تسمى "منطقة الخطر".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة, العالم, مجتمع