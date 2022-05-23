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https://arabic.sputniknews.com/20220523/ألمانيا-تمنع-توريد-100-عربة-عسكرية-مدرعة-إلى-أوكرانيا-1062625596.html
ألمانيا تمنع توريد 100 عربة عسكرية مدرعة إلى أوكرانيا
ألمانيا تمنع توريد 100 عربة عسكرية مدرعة إلى أوكرانيا
أكدت وسائل إعلام ألمانية أن برلين منعت إرسال شحنة أسلحة ضخمة إلى نظام كييف، حيث رفضت السلطات في البلاد هذا الطلب. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T15:09+0000
2022-05-23T15:23+0000
رصد عسكري
العالم
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منعت الحكومة الألمانية وصول الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، ورفضت إرسال حوالي 100 مركبة عسكرية مدرعة خاصة بالمشاة.وبحسب صحيفة "Bild"، فقد قدمت شركة الدفاع "راينميتال" طلبا إلى مجلس الأمن الفيدرالي الألماني لتنسيق توريد مئات المركبات المدرعة إلى أوكرانيا، لكن السلطات الألمانية رفضت الموافقة على هذا الطلب.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/زيلينسكي-نحتاج-جميع-الأسلحة-التي-نطلبها-وليس-ما-يقدم-لنا-فقط-1062617122.html
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رصد عسكري, العالم

ألمانيا تمنع توريد 100 عربة عسكرية مدرعة إلى أوكرانيا

15:09 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 23.05.2022)
© Sputnik . INTS KALNINSالجيش الألماني
الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . INTS KALNINS
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أكدت وسائل إعلام ألمانية أن برلين منعت إرسال شحنة أسلحة ضخمة إلى نظام كييف، حيث رفضت السلطات في البلاد هذا الطلب.
منعت الحكومة الألمانية وصول الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، ورفضت إرسال حوالي 100 مركبة عسكرية مدرعة خاصة بالمشاة.
وبحسب صحيفة "Bild"، فقد قدمت شركة الدفاع "راينميتال" طلبا إلى مجلس الأمن الفيدرالي الألماني لتنسيق توريد مئات المركبات المدرعة إلى أوكرانيا، لكن السلطات الألمانية رفضت الموافقة على هذا الطلب.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زيلينسكي: نحتاج جميع الأسلحة التي نطلبها وليس ما يقدم لنا فقط
12:01 GMT

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب قد تم تقديمه في مارس/ آذار الماضي، بعد لقاءات واجتماعات تمت بين قيادات من برلين وكييف.

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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