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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220523/زيلينسكي-نحتاج-جميع-الأسلحة-التي-نطلبها-وليس-ما-يقدم-لنا-فقط-1062617122.html
زيلينسكي: نحتاج جميع الأسلحة التي نطلبها وليس ما يقدم لنا فقط
زيلينسكي: نحتاج جميع الأسلحة التي نطلبها وليس ما يقدم لنا فقط
طالب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، الغرب بمنح نظامه جميع الأسلحة التي يطلبها وليس فقط ما يتم تقديمه من قبل الغرب. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T12:01+0000
2022-05-23T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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قال زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي: "نحن بحاجة إلى كل الأسلحة التي نطلبها، وليس فقط ما نحصل عليه (من الغرب)".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/ميدينسكي-تجميد-المفاوضات-مع-روسيا-الاتحادية-حدث-بمبادرة-أوكرانية-1062564696.html
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العالم

زيلينسكي: نحتاج جميع الأسلحة التي نطلبها وليس ما يقدم لنا فقط

12:01 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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طالب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، الغرب بمنح نظامه جميع الأسلحة التي يطلبها وليس فقط ما يتم تقديمه من قبل الغرب.
قال زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي: "نحن بحاجة إلى كل الأسلحة التي نطلبها، وليس فقط ما نحصل عليه (من الغرب)".

وأشار زيلينسكي إلى أن ميزانية أوكرانيا تحتاج إلى 5 مليارات دولار من المساعدات كل شهر.

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ميدينسكي: تجميد المفاوضات بين موسكو وكييف حدث بمبادرة أوكرانية
أمس, 18:41 GMT
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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