https://arabic.sputniknews.com/20220523/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-سعودية-بصاروخ-أرض-جو-في-أجواء-العاصمة-صنعاء-1062634630.html
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة سعودية بصاروخ أرض جو في أجواء العاصمة صنعاء
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة سعودية بصاروخ أرض جو في أجواء العاصمة صنعاء
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الاثنين، عن "إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو السعودي، وذللك بصاروخ أرض جو في أجواء العاصمة... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T19:01+0000
2022-05-23T19:01+0000
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أنصار الله
الجيش اليمني
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وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، إن "دفاعاتنا الجوية تمكت من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء".وهذه هي الطائرة الثانية للسعودية التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها منذ خلال الـ72 ساعة الماضية، بعدما أعلنت السبت الماض، إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع، تابعة لسلاح الجو السعودي، في أجواء منطقة حيران.وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة سعودية بصاروخ أرض جو في أجواء العاصمة صنعاء
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الاثنين، عن "إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو السعودي، وذللك بصاروخ أرض جو في أجواء العاصمة صنعاء".
وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، إن "دفاعاتنا الجوية تمكت من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء".
وهذه هي الطائرة الثانية للسعودية التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها منذ خلال الـ72 ساعة الماضية، بعدما أعلنت السبت الماض، إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع
، تابعة لسلاح الجو السعودي، في أجواء منطقة حيران.
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"
وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.