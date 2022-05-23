عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220523/إسرائيل-تسمح-للأوكرانيين-بالبقاء-والعمل-في-البلاد-حتى-نهاية-يونيو-1062615756.html
إسرائيل تسمح للأوكرانيين بالبقاء والعمل في البلاد حتى نهاية يونيو
إسرائيل تسمح للأوكرانيين بالبقاء والعمل في البلاد حتى نهاية يونيو
مددت وزارة الداخلية الإسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل التأشيرة السياحية لنحو 15 ألف لاجئ أوكراني، وقررت أنه يمكنهم العمل دون اتخاذ إجراءات ضدهم أو ضد... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T11:38+0000
2022-05-23T11:38+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104107/60/1041076096_0:176:3395:2086_1920x0_80_0_0_11f006082a767f186383157d9912787c.jpg
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، إن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، قررت السماح للاجئين الذين قدموا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط بالعمل في إسرائيل.وفقا للقرار، لن تتخذ الدولة إجراءات تنفيذية ضد اللاجئين الذين دخلوا إسرائيل بشكل قانوني منذ ذلك التاريخ، أو ضد أرباب عملهم.كما تقرر عدم ترحيل اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إسرائيل قبل هذا التاريخ، لكنهم في المقابل لن يتمكنوا من العمل.يتعلق القرار بحوالي 15 ألف لاجئ يحملون تأشيرة سياحية تسمح لهم بالبقاء في إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر.وبحسب القرار، سيتم تمديد رخصة حاملي جوازات السفر الأوكرانية الحاصلين على تأشيرة سياحية سارية حتى 30 يونيو، دون الحاجة إلى الوصول إلى مكاتب سلطة السكان.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/سفير-كييف-في-تل-أبيب-إسرائيل-طردت-عشرات-اللاجئين-الأوكرانيين-1059327930.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104107/60/1041076096_190:0:3206:2262_1920x0_80_0_0_a595142444b23de13473b15e9e486489.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا

إسرائيل تسمح للأوكرانيين بالبقاء والعمل في البلاد حتى نهاية يونيو

11:38 GMT 23.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمدينة تل أبيب، 6 فبراير/ شباط 2019
مدينة تل أبيب، 6 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرTelegram
مددت وزارة الداخلية الإسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل التأشيرة السياحية لنحو 15 ألف لاجئ أوكراني، وقررت أنه يمكنهم العمل دون اتخاذ إجراءات ضدهم أو ضد مشغليهم حتى ذلك التاريخ.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، إن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، قررت السماح للاجئين الذين قدموا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط بالعمل في إسرائيل.
وفقا للقرار، لن تتخذ الدولة إجراءات تنفيذية ضد اللاجئين الذين دخلوا إسرائيل بشكل قانوني منذ ذلك التاريخ، أو ضد أرباب عملهم.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سفير كييف في تل أبيب: إسرائيل طردت عشرات اللاجئين الأوكرانيين
1 مارس, 13:59 GMT
كما تقرر عدم ترحيل اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إسرائيل قبل هذا التاريخ، لكنهم في المقابل لن يتمكنوا من العمل.
يتعلق القرار بحوالي 15 ألف لاجئ يحملون تأشيرة سياحية تسمح لهم بالبقاء في إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب القرار، سيتم تمديد رخصة حاملي جوازات السفر الأوكرانية الحاصلين على تأشيرة سياحية سارية حتى 30 يونيو، دون الحاجة إلى الوصول إلى مكاتب سلطة السكان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала