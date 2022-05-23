https://arabic.sputniknews.com/20220523/إسرائيل-تسمح-للأوكرانيين-بالبقاء-والعمل-في-البلاد-حتى-نهاية-يونيو-1062615756.html
إسرائيل تسمح للأوكرانيين بالبقاء والعمل في البلاد حتى نهاية يونيو
إسرائيل تسمح للأوكرانيين بالبقاء والعمل في البلاد حتى نهاية يونيو
مددت وزارة الداخلية الإسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل التأشيرة السياحية لنحو 15 ألف لاجئ أوكراني، وقررت أنه يمكنهم العمل دون اتخاذ إجراءات ضدهم أو ضد... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T11:38+0000
2022-05-23T11:38+0000
2022-05-23T11:38+0000
إسرائيل
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وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، إن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، قررت السماح للاجئين الذين قدموا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط بالعمل في إسرائيل.وفقا للقرار، لن تتخذ الدولة إجراءات تنفيذية ضد اللاجئين الذين دخلوا إسرائيل بشكل قانوني منذ ذلك التاريخ، أو ضد أرباب عملهم.كما تقرر عدم ترحيل اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إسرائيل قبل هذا التاريخ، لكنهم في المقابل لن يتمكنوا من العمل.يتعلق القرار بحوالي 15 ألف لاجئ يحملون تأشيرة سياحية تسمح لهم بالبقاء في إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر.وبحسب القرار، سيتم تمديد رخصة حاملي جوازات السفر الأوكرانية الحاصلين على تأشيرة سياحية سارية حتى 30 يونيو، دون الحاجة إلى الوصول إلى مكاتب سلطة السكان.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/سفير-كييف-في-تل-أبيب-إسرائيل-طردت-عشرات-اللاجئين-الأوكرانيين-1059327930.html
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إسرائيل تسمح للأوكرانيين بالبقاء والعمل في البلاد حتى نهاية يونيو
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مددت وزارة الداخلية الإسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل التأشيرة السياحية لنحو 15 ألف لاجئ أوكراني، وقررت أنه يمكنهم العمل دون اتخاذ إجراءات ضدهم أو ضد مشغليهم حتى ذلك التاريخ.
وقالت صحيفة "هآرتس
" العبرية، اليوم الاثنين، إن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، قررت السماح للاجئين الذين قدموا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط بالعمل في إسرائيل.
وفقا للقرار، لن تتخذ الدولة إجراءات تنفيذية ضد اللاجئين الذين دخلوا إسرائيل بشكل قانوني منذ ذلك التاريخ، أو ضد أرباب عملهم.
كما تقرر عدم ترحيل اللاجئين الأوكرانيين
الذين وصلوا إلى إسرائيل قبل هذا التاريخ، لكنهم في المقابل لن يتمكنوا من العمل.
يتعلق القرار بحوالي 15 ألف لاجئ يحملون تأشيرة سياحية تسمح لهم بالبقاء في إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب القرار، سيتم تمديد رخصة حاملي جوازات السفر الأوكرانية الحاصلين على تأشيرة سياحية سارية حتى 30 يونيو، دون الحاجة إلى الوصول إلى مكاتب سلطة السكان.