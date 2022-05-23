https://arabic.sputniknews.com/20220523/إعلام-إيراني-إطلاق-نار-في-العاصمة-طهران-1062638268.html

إعلام إيراني: إطلاق نار في العاصمة طهران

إعلام إيراني: إطلاق نار في العاصمة طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الاثنين، عن سماع إطلاق نار في العاصمة طهران. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T21:03+0000

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أخبار إيران

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وأفادت قناة ایران اینترنشنال، عبر حسابها على تويتر، بأن "هناك سماع إطلاق نار في شارع شريعتي والمنطقة السابعة في العاصمة طهران"، دون المزيد من التفاصيل.من جانبها، قالت قناة "فيلق القدس" الإيرانية، إن هذه "الأصوات ناجمة عن إطلاق عيارات نارية احتفالا بسنوية تحرير مدينة خرمشهر خلال حرب الثماني سنوات".يأتي ذلك غداة إعلان الحرس الثوري الإيراني، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.واتهمت السلطت الإيرانية، في وقت سابق، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العميد حسن صياد خدائي.وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".وأوضح مير أحمدي، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات، على أن تعلن النتائج بعد انتهائها"، مؤكدا أن "الكیان الصهیوني نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي وأن الانتقام الصعب ينتظرهم".

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