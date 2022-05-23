https://arabic.sputniknews.com/20220523/البنتاغون-ليس-لدينا-سفن-حربية-في-البحر-الأسود-ولا-نخطط-لإرسالها-إلى-هناك-1062630307.html
"البنتاغون": ليس لدينا سفن حربية في البحر الأسود ولا نخطط لإرسالها إلى هناك
"البنتاغون": ليس لدينا سفن حربية في البحر الأسود ولا نخطط لإرسالها إلى هناك
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، عدم وجود سفن حربية أمريكية في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها لا تخطط لإرسال أي سفن إلى هناك دون قرار... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T17:05+0000
2022-05-23T17:05+0000
2022-05-23T17:05+0000
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العالم
"البنتاغون": ليس لدينا سفن حربية في البحر الأسود ولا نخطط لإرسالها إلى هناك
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، عدم وجود سفن حربية أمريكية في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها لا تخطط لإرسال أي سفن إلى هناك دون قرار سياسي.