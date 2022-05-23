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https://arabic.sputniknews.com/20220523/البنتاغون-ليس-لدينا-سفن-حربية-في-البحر-الأسود-ولا-نخطط-لإرسالها-إلى-هناك-1062630307.html
"البنتاغون": ليس لدينا سفن حربية في البحر الأسود ولا نخطط لإرسالها إلى هناك
"البنتاغون": ليس لدينا سفن حربية في البحر الأسود ولا نخطط لإرسالها إلى هناك
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، عدم وجود سفن حربية أمريكية في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها لا تخطط لإرسال أي سفن إلى هناك دون قرار... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T17:05+0000
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"البنتاغون": ليس لدينا سفن حربية في البحر الأسود ولا نخطط لإرسالها إلى هناك

17:05 GMT 23.05.2022
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، عدم وجود سفن حربية أمريكية في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها لا تخطط لإرسال أي سفن إلى هناك دون قرار سياسي.
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Военный летчик возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:52 GMT
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