https://arabic.sputniknews.com/20220523/الدفاع-الروسية-النازيون-الجدد-يقومون-بتلغيم-حاويات-كيميائية-ويخططون-لتفجيرها-لاتهام-روسيا-1062635993.html

الدفاع الروسية: النازيون الجدد يقومون بتلغيم حاويات كيميائية ويخططون لتفجيرها لاتهام روسيا

الدفاع الروسية: النازيون الجدد يقومون بتلغيم حاويات كيميائية ويخططون لتفجيرها لاتهام روسيا

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني قام بتلغيم حاويات تحتوي على مواد... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T19:33+0000

2022-05-23T19:33+0000

2022-05-23T19:33+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسوف في إحاطة إعلامية: "بالإضافة إلى ذلك، في ليسيتشانسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية، في مبنى وحظائر لمصنع غاز نادر، وضعت وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا مدفعية ونظام صواريخ إطلاق متعددة، وحاويات ملغومة بمواد خطرة كيميائيًا، وأبقت بالقوة على موظفي المصنع والمحليين المقيمين في الهياكل أَقْبَاء المباني".وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يضعون-أنظمة-إطلاق-نار-في-عدد-من-مدارس-أوديسا-1062634806.html

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