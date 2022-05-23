https://arabic.sputniknews.com/20220523/الدفاع-الروسية-النازيون-الجدد-يقومون-بتلغيم-حاويات-كيميائية-ويخططون-لتفجيرها-لاتهام-روسيا-1062635993.html
الدفاع الروسية: النازيون الجدد يقومون بتلغيم حاويات كيميائية ويخططون لتفجيرها لاتهام روسيا
الدفاع الروسية: النازيون الجدد يقومون بتلغيم حاويات كيميائية ويخططون لتفجيرها لاتهام روسيا
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني قام بتلغيم حاويات تحتوي على مواد... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T19:33+0000
2022-05-23T19:33+0000
2022-05-23T19:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسوف في إحاطة إعلامية: "بالإضافة إلى ذلك، في ليسيتشانسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية، في مبنى وحظائر لمصنع غاز نادر، وضعت وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا مدفعية ونظام صواريخ إطلاق متعددة، وحاويات ملغومة بمواد خطرة كيميائيًا، وأبقت بالقوة على موظفي المصنع والمحليين المقيمين في الهياكل أَقْبَاء المباني".وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يضعون-أنظمة-إطلاق-نار-في-عدد-من-مدارس-أوديسا-1062634806.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
الدفاع الروسية: النازيون الجدد يقومون بتلغيم حاويات كيميائية ويخططون لتفجيرها لاتهام روسيا
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني قام بتلغيم حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة في مصنع غاز نادر في ليسيتشانسك واحتجاز موظفين ومدنيين كرهائن، ويخططون لاتهام روسيا في القيام بكارثة إنسانية وتدمير المدنيين.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسوف في إحاطة إعلامية: "بالإضافة إلى ذلك، في ليسيتشانسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية، في مبنى وحظائر لمصنع غاز نادر، وضعت وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا مدفعية ونظام صواريخ إطلاق متعددة، وحاويات ملغومة بمواد خطرة كيميائيًا، وأبقت بالقوة على موظفي المصنع والمحليين المقيمين في الهياكل أَقْبَاء المباني".
وتابع ميزينتسوف "في الوقت نفسه، أطلق القوميون النار بشكل منهجي على مواقع القوات المسلحة الروسية وتشكيلات جمهورية لوغانسك الشعبية من نظام صواريخ إطلاق متعددة، مما دفعهم إلى الانتقام من أجل اتهامهم بقتل المدنيين والقيام بكارثة إنسانية في المدينة".
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.