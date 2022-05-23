https://arabic.sputniknews.com/20220523/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مدافع-هاوتزر-م-الأمريكية-داخل-الأوكرانية--1062573010.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الورسية، اليوم الاثنين، تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية باستخدام مدفعية "Hyacinth-M". 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T06:38+0000
2022-05-23T06:38+0000
2022-05-23T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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قال قائد المدفعية الروسية في تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن وحدة من مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية تم تدميرها باستخدام مدفعية "Hyacinth-M".وأضاف: "كان أحد أهدافنا مدافع "هاوتزر M777 الأمريكية" الصنع عيار 155 ملم. عملنا على قصف الفصيلة (مدافع الهاوتزر الأمريكية) بثلاثة مدافع".وأشار إلى أن مدى إطلاق النار من طراز "Hyacinth-S" بقذيفة تقليدية يبلغ 28.5 كيلومترًا.وفقًا لوزارة الدفاع، تقوم أطقم المدافع ذاتية الدفع أثناء العملية الخاصة بمهام نيران لتدمير معاقل العدو والتحصينات والمعدات والقوى العاملة، وأيضًا قصف مواقع إطلاق النار للعدو أثناء القتال.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الدفاع-الروسية-مروحية-كا-52-تدمر-معدات-عسكرية-القوات-الأوكرانية--1062536746.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية
06:38 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 23.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الورسية، اليوم الاثنين، تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية باستخدام مدفعية "Hyacinth-M".
قال قائد المدفعية الروسية في تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن وحدة من مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية تم تدميرها باستخدام مدفعية "Hyacinth-M".
وأضاف: "كان أحد أهدافنا مدافع "هاوتزر M777 الأمريكية" الصنع عيار 155 ملم. عملنا على قصف الفصيلة (مدافع الهاوتزر الأمريكية) بثلاثة مدافع".
وأشار إلى أن مدى إطلاق النار من طراز "Hyacinth-S" بقذيفة تقليدية يبلغ 28.5 كيلومترًا.
وفقًا لوزارة الدفاع، تقوم أطقم المدافع ذاتية الدفع أثناء العملية الخاصة بمهام نيران لتدمير معاقل العدو والتحصينات والمعدات والقوى العاملة، وأيضًا قصف مواقع إطلاق النار للعدو أثناء القتال.