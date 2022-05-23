عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مدافع-هاوتزر-م-الأمريكية-داخل-الأوكرانية--1062573010.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الورسية، اليوم الاثنين، تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية باستخدام مدفعية "Hyacinth-M". 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T06:38+0000
2022-05-23T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103028/34/1030283430_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4a594e5c46f2eeb3bc9bdb85ee1893bb.jpg
قال قائد المدفعية الروسية في تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن وحدة من مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية تم تدميرها باستخدام مدفعية "Hyacinth-M".وأضاف: "كان أحد أهدافنا مدافع "هاوتزر M777 الأمريكية" الصنع عيار 155 ملم. عملنا على قصف الفصيلة (مدافع الهاوتزر الأمريكية) بثلاثة مدافع".وأشار إلى أن مدى إطلاق النار من طراز "Hyacinth-S" بقذيفة تقليدية يبلغ 28.5 كيلومترًا.وفقًا لوزارة الدفاع، تقوم أطقم المدافع ذاتية الدفع أثناء العملية الخاصة بمهام نيران لتدمير معاقل العدو والتحصينات والمعدات والقوى العاملة، وأيضًا قصف مواقع إطلاق النار للعدو أثناء القتال.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الدفاع-الروسية-مروحية-كا-52-تدمر-معدات-عسكرية-القوات-الأوكرانية--1062536746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103028/34/1030283430_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c96b8c2fb2ac814a7a5f8c698125bc2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية

06:38 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 23.05.2022)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالجيش الروسي
الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الورسية، اليوم الاثنين، تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية باستخدام مدفعية "Hyacinth-M".
قال قائد المدفعية الروسية في تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن وحدة من مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية تم تدميرها باستخدام مدفعية "Hyacinth-M".
وأضاف: "كان أحد أهدافنا مدافع "هاوتزر M777 الأمريكية" الصنع عيار 155 ملم. عملنا على قصف الفصيلة (مدافع الهاوتزر الأمريكية) بثلاثة مدافع".
وأشار إلى أن مدى إطلاق النار من طراز "Hyacinth-S" بقذيفة تقليدية يبلغ 28.5 كيلومترًا.
وفقًا لوزارة الدفاع، تقوم أطقم المدافع ذاتية الدفع أثناء العملية الخاصة بمهام نيران لتدمير معاقل العدو والتحصينات والمعدات والقوى العاملة، وأيضًا قصف مواقع إطلاق النار للعدو أثناء القتال.
مروحية كا-52 تجرب صواريخ فيخر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: مروحية "كا 52" تدمر معدات عسكرية القوات الأوكرانية
أمس, 07:22 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала