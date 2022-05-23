https://arabic.sputniknews.com/20220523/بلومبرغ-خطة-أوروبا-الطموحة-لاستبدال-الغاز-الروسي-تعاني-من-مشكلة-اختناق-بالعرض--1062624938.html
"بلومبرغ": خطة أوروبا "الطموحة" لاستبدال الغاز الروسي تعاني من مشكلة "اختناق بالعرض"
"بلومبرغ": خطة أوروبا "الطموحة" لاستبدال الغاز الروسي تعاني من مشكلة "اختناق بالعرض"
كشفت وكالات غربية عن مشكلة حقيقية تواجه ما وصفته بخطة الغرب "الطموحة" لإيقاف استيراد الغاز الروسي، مشيرة إلى أن هذه الخطة قد تواجه بمشكلة حقيقية بسبب التباينات... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T15:01+0000
2022-05-23T15:01+0000
2022-05-23T15:34+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg
قالت وكالة "بلومبرغ" إن خطة أوروبا "الطموحة" للابتعاد عن الغاز الطبيعي الروسي واستبدال جزء منه بواردات محمولة على الناقلات تواجه عقبة رئيسية تتمثل بوصول الغاز إلى البلدان الأشد حاجة إليه في أوروبا من دون "جنون بأسعاره".وجاء في مقال الوكالة: "حتى مع وصول كميات قياسية من الغاز إلى شواطئ أوروبا، فإن الافتقار لوجود وصلات البنى التحتية ومحطات استيراد في الغرب، يعني أن الغاز لا يمكن أن يصل بسهولة إلى البلدان في الشرق التي تعتمد بشكل أكبر على إمدادات خطوط الأنابيب من روسيا".نتيجة لذلك، تراجعت أسعار الغاز قصيرة الأجل في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا إلى ما لا يقل عن ثلث تلك الموجودة في الأسواق بما في ذلك هولندا وألمانيا، وفقا لشركة "itigroup Inc".واعتبرت وكالة "بلومبرغ"، أن مثل هذه التناقضات، لا سيما فيما يتعلق بالمركز التجاري الهولندي، تزيد من صعوبة تداول الوقود ومن المرجح أن تبقي الأسعار متقلبة حتى يتم حل نقاط اختناق العرض.رئيس التجارة التجارية القارية في أوروبا بمؤسسة "Axpo Solutions AG" في سويسرا.يسلط تباين الأسعار وقيود البنية التحتية الضوء على أن هدف الاتحاد الأوروبي لاستبدال ما يصل إلى ثلث الغاز الروسي بالغاز الطبيعي المسال على المدى القصير "لن يكون سهلا"، بحسب توصيف الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/صدمة-ثروة-بـ5-مليارات-دولار-تهديد-خطير-يكسر-البيوض-في-أعشاش-الأمريكيين-1062523588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9608b22953cad0fc4990056c7aabbf8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
"بلومبرغ": خطة أوروبا "الطموحة" لاستبدال الغاز الروسي تعاني من مشكلة "اختناق بالعرض"
15:01 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 15:34 GMT 23.05.2022) تابعنا عبر
كشفت وكالات غربية عن مشكلة حقيقية تواجه ما وصفته بخطة الغرب "الطموحة" لإيقاف استيراد الغاز الروسي، مشيرة إلى أن هذه الخطة قد تواجه بمشكلة حقيقية بسبب التباينات في الأسعار ومشكلة البنية التحتية ووجود "اختناق في العرض".
قالت وكالة "بلومبرغ" إن خطة أوروبا "الطموحة" للابتعاد عن الغاز الطبيعي الروسي واستبدال جزء منه بواردات محمولة على الناقلات تواجه عقبة رئيسية تتمثل بوصول الغاز إلى البلدان الأشد حاجة إليه في أوروبا من دون "جنون بأسعاره".
وجاء في مقال الوكالة: "حتى مع وصول كميات قياسية من الغاز إلى شواطئ أوروبا، فإن الافتقار لوجود وصلات البنى التحتية ومحطات استيراد في الغرب، يعني أن الغاز لا يمكن أن يصل بسهولة إلى البلدان في الشرق التي تعتمد بشكل أكبر على إمدادات خطوط الأنابيب من روسيا".
نتيجة لذلك، تراجعت أسعار الغاز قصيرة الأجل في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا إلى ما لا يقل عن ثلث تلك الموجودة في الأسواق بما في ذلك هولندا وألمانيا، وفقا لشركة "itigroup Inc".
واعتبرت وكالة "بلومبرغ"
، أن مثل هذه التناقضات، لا سيما فيما يتعلق بالمركز التجاري الهولندي، تزيد من صعوبة تداول الوقود ومن المرجح أن تبقي الأسعار متقلبة حتى يتم حل نقاط اختناق العرض.
"هناك بنية تحتية مفقودة للضخ (الغاز الطبيعي المسال) من الغرب إلى الشرق، لذا فإن الغاز الطبيعي المسال، باختصار، ليس الحل الوحيد لاستبدال الغاز الروسي بسبب الاختناقات".
ماركو سالفرانك
رئيس التجارة التجارية القارية في أوروبا بمؤسسة "Axpo Solutions AG" في سويسرا.
رئيس التجارة التجارية القارية في أوروبا بمؤسسة "Axpo Solutions AG" في سويسرا.
يسلط تباين الأسعار وقيود البنية التحتية الضوء على أن هدف الاتحاد الأوروبي لاستبدال ما يصل إلى ثلث الغاز الروسي بالغاز الطبيعي المسال على المدى القصير "لن يكون سهلا"، بحسب توصيف الوكالة.