https://arabic.sputniknews.com/20220523/بلومبرغ-خطة-أوروبا-الطموحة-لاستبدال-الغاز-الروسي-تعاني-من-مشكلة-اختناق-بالعرض--1062624938.html

"بلومبرغ": خطة أوروبا "الطموحة" لاستبدال الغاز الروسي تعاني من مشكلة "اختناق بالعرض"

"بلومبرغ": خطة أوروبا "الطموحة" لاستبدال الغاز الروسي تعاني من مشكلة "اختناق بالعرض"

كشفت وكالات غربية عن مشكلة حقيقية تواجه ما وصفته بخطة الغرب "الطموحة" لإيقاف استيراد الغاز الروسي، مشيرة إلى أن هذه الخطة قد تواجه بمشكلة حقيقية بسبب التباينات... 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T15:01+0000

2022-05-23T15:01+0000

2022-05-23T15:34+0000

العالم

اقتصاد

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قالت وكالة "بلومبرغ" إن خطة أوروبا "الطموحة" للابتعاد عن الغاز الطبيعي الروسي واستبدال جزء منه بواردات محمولة على الناقلات تواجه عقبة رئيسية تتمثل بوصول الغاز إلى البلدان الأشد حاجة إليه في أوروبا من دون "جنون بأسعاره".وجاء في مقال الوكالة: "حتى مع وصول كميات قياسية من الغاز إلى شواطئ أوروبا، فإن الافتقار لوجود وصلات البنى التحتية ومحطات استيراد في الغرب، يعني أن الغاز لا يمكن أن يصل بسهولة إلى البلدان في الشرق التي تعتمد بشكل أكبر على إمدادات خطوط الأنابيب من روسيا".نتيجة لذلك، تراجعت أسعار الغاز قصيرة الأجل في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا إلى ما لا يقل عن ثلث تلك الموجودة في الأسواق بما في ذلك هولندا وألمانيا، وفقا لشركة "itigroup Inc".واعتبرت وكالة "بلومبرغ"، أن مثل هذه التناقضات، لا سيما فيما يتعلق بالمركز التجاري الهولندي، تزيد من صعوبة تداول الوقود ومن المرجح أن تبقي الأسعار متقلبة حتى يتم حل نقاط اختناق العرض.رئيس التجارة التجارية القارية في أوروبا بمؤسسة "Axpo Solutions AG" في سويسرا.يسلط تباين الأسعار وقيود البنية التحتية الضوء على أن هدف الاتحاد الأوروبي لاستبدال ما يصل إلى ثلث الغاز الروسي بالغاز الطبيعي المسال على المدى القصير "لن يكون سهلا"، بحسب توصيف الوكالة.

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