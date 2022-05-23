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بوكا جونيورز يتوج بطلا لرابطة الدوري الأرجنتيني
بوكا جونيورز يتوج بطلا لرابطة الدوري الأرجنتيني
حقق فريق بوكا جونيورز فوزا على تيغري بثلاثية نظيفة، ليتوج بلقب كأس رابطة المحترفين للدوري الأرجنتيني لكرة القدم في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب ماريو... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T02:03+0000
2022-05-23T02:03+0000
بوكا جونيورز
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وبفضل أهداف ماركوس روخو والكولومبي فرانك فابرا ولويس فازكيز، تمكن بوكا جونيورز بقيادة سيباستيان باتاغليا من إحراز لقب جديد يضيفه إلى سجله الحافل ب 34 لقبا محليا و15 لقبا وطنيا و22 تتويجا دوليا.وتمكن بوكا من تحقيق الفوز أمام حضور جماهيري تجاوز 47 ألف متفرج، غصت بهم مدرجات ملعب ماريو كيميبس.واستطاع بوكا الوصول إلى النهائي بعد إقصائه في مرحلة الربع ل"ديفينسا إي خوستيسيا" بهدفين لصفر وراسينغ كلوب في دور النصف النهائي، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 إثر انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي.وعلى الرغم من توقيع فريق تيغري (الماتادور) على موسم جيد إثر عودته إلى دوري الدرجة الأولى لم يتمكن من الفوز أمام بوكا ليحقق مركز الوصافة.وبعد هذا الفوز، سيخوض بوكا نزالا حاسما يوم الخميس المقبل أمام ديبورتيفو كالي الكولومبي بحثا عن نتيجة إيجابية في المجموعة الخامسة من كأس ليبرتادوريس.
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بوكا جونيورز

بوكا جونيورز يتوج بطلا لرابطة الدوري الأرجنتيني

02:03 GMT 23.05.2022
© AFP 2022 / DIEGO LIMAبوكا جونيورز يتوج بطلا لرابطة الدوري الأرجنتيني الأحد 22 مايو 2022
بوكا جونيورز يتوج بطلا لرابطة الدوري الأرجنتيني الأحد 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / DIEGO LIMA
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حقق فريق بوكا جونيورز فوزا على تيغري بثلاثية نظيفة، ليتوج بلقب كأس رابطة المحترفين للدوري الأرجنتيني لكرة القدم في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب ماريو كيمبيس في مدينة قرطبة.
وبفضل أهداف ماركوس روخو والكولومبي فرانك فابرا ولويس فازكيز، تمكن بوكا جونيورز بقيادة سيباستيان باتاغليا من إحراز لقب جديد يضيفه إلى سجله الحافل ب 34 لقبا محليا و15 لقبا وطنيا و22 تتويجا دوليا.
وتمكن بوكا من تحقيق الفوز أمام حضور جماهيري تجاوز 47 ألف متفرج، غصت بهم مدرجات ملعب ماريو كيميبس.
واستطاع بوكا الوصول إلى النهائي بعد إقصائه في مرحلة الربع ل"ديفينسا إي خوستيسيا" بهدفين لصفر وراسينغ كلوب في دور النصف النهائي، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 إثر انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي.
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وعلى الرغم من توقيع فريق تيغري (الماتادور) على موسم جيد إثر عودته إلى دوري الدرجة الأولى لم يتمكن من الفوز أمام بوكا ليحقق مركز الوصافة.
وبعد هذا الفوز، سيخوض بوكا نزالا حاسما يوم الخميس المقبل أمام ديبورتيفو كالي الكولومبي بحثا عن نتيجة إيجابية في المجموعة الخامسة من كأس ليبرتادوريس.
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