https://arabic.sputniknews.com/20220523/بولندا-تفسخ-اتفاق-توريد-الغاز-الروسي-بدون-انتظار-نهايته-أواخر-عام-2022-1062574202.html
بولندا تفسخ اتفاق توريد الغاز الروسي بدون انتظار نهايته أواخر عام 2022
بولندا تفسخ اتفاق توريد الغاز الروسي بدون انتظار نهايته أواخر عام 2022
أعلن مفوض الحكومة البولندية لشؤون البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة، بيتر نايمسكي، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستقوم بفسخ عقد توريد الغاز الروسي قبل الموعد... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:21+0000
2022-05-23T07:21+0000
2022-05-23T07:35+0000
العالم
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وقال نايمسكي عبر الإذاعة البولندية بشأن الاتفاق الساري حتى نهاية عام 2022، ويسمح بتوريد 10 ملايين متر مكعب من الغاز الروسي إلى بولندا: "في الـ 13 من أيار/مايو اتخذت حكومة ماتيوش مورافيتسكي قرارا بفسخ الاتفاق بين الحكومة البولندية والحكومة الروسية.وأضاف نايمسكي قائلا: "الاتفاق المسمى "يامالسكي" الموقع في عام 1993 وبعد مرور 30 عامًا، يمكن القول إن علاقات الغاز بين بولندا وروسيا لم تعد قائمة".وتأتي هذه التطورات في سياق سلسة العقوبات الغربية العنيفة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا تفسخ اتفاق توريد الغاز الروسي بدون انتظار نهايته أواخر عام 2022
07:21 GMT 23.05.2022 (تم التحديث: 07:35 GMT 23.05.2022) تابعنا عبر
أعلن مفوض الحكومة البولندية لشؤون البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة، بيتر نايمسكي، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستقوم بفسخ عقد توريد الغاز الروسي قبل الموعد المحدد.
وقال نايمسكي عبر الإذاعة البولندية بشأن الاتفاق الساري حتى نهاية عام 2022، ويسمح بتوريد 10 ملايين متر مكعب من الغاز الروسي إلى بولندا: "في الـ 13 من أيار/مايو اتخذت حكومة ماتيوش مورافيتسكي قرارا بفسخ الاتفاق بين الحكومة البولندية والحكومة الروسية.
وأضاف نايمسكي قائلا: "الاتفاق المسمى "يامالسكي" الموقع في عام 1993 وبعد مرور 30 عامًا، يمكن القول إن علاقات الغاز بين بولندا وروسيا لم تعد قائمة".
وتأتي هذه التطورات
في سياق سلسة العقوبات الغربية العنيفة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.