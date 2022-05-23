https://arabic.sputniknews.com/20220523/جياني-إنفانتينو-عدد-متابعي-مونديال-قطر-سيتجاوز-5-مليار-شخص-1062638611.html
جياني إنفانتينو: عدد متابعي مونديال قطر سيتجاوز 5 مليار شخص
جياني إنفانتينو: عدد متابعي مونديال قطر سيتجاوز 5 مليار شخص
توقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني انفانتينو، أن يتجاوز عدد متابعي مونديال قطر 5 مليار شخص. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T21:36+0000
2022-05-23T21:36+0000
2022-05-23T21:36+0000
جياني إنفانتينو
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إنفانتينو، خلال انعقاد حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، اليوم الاثنين.وقال إنفانتينو، "شوهد مونديال روسيا من 4 مليار شخص، وشوهد مونديال كأس العالم لكرة القدم النسائية من 1.2 مليار شخص، وسيشاهد 5 مليار شخص مونديال قطر، وسيتجاوز هذا العدد بشكل كبير عدد نصف سكان العالم".ويشمل هذا العدد الجماهير في الملاعب والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون وفي ساحات المشاهدة العامة.يذكر أن البطولة ستنطلق في قطر في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/غياب-التحكيم-الروسي-عن-مونديال-قطر-2022-1062432886.html
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جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو: عدد متابعي مونديال قطر سيتجاوز 5 مليار شخص
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توقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني انفانتينو، أن يتجاوز عدد متابعي مونديال قطر 5 مليار شخص.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إنفانتينو، خلال انعقاد حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، اليوم الاثنين.
وقال إنفانتينو، "شوهد مونديال روسيا
من 4 مليار شخص، وشوهد مونديال كأس العالم لكرة القدم النسائية من 1.2 مليار شخص، وسيشاهد 5 مليار شخص مونديال قطر، وسيتجاوز هذا العدد بشكل كبير عدد نصف سكان العالم".
ويشمل هذا العدد الجماهير في الملاعب والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون وفي ساحات المشاهدة العامة.
يذكر أن البطولة ستنطلق في قطر في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.