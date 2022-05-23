https://arabic.sputniknews.com/20220523/رئيس-العراق-يناقش-مع-الأمين-العام-للاتحاد-الإسلامي-الكردستاني-التطورات-السياسية-في-البلاد-1062628689.html
رئيس العراق يناقش مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني التطورات السياسية في البلاد
رئيس العراق يناقش مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني التطورات السياسية في البلاد
بحث رئيس الجمهورية في العراق، برهم صالح، الأوضاع العامة في بلاده والتطورات السياسية مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني السيد صلاح الدين محمد بهاء... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T16:45+0000
2022-05-23T16:45+0000
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واستقبل رئيس الجمهورية العراقي، اليوم الاثنين، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني والوفد المرافق له.وبحسب بيان عن رئاسة الجمهورية جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد والتطورات السياسية، وأشار البيان إلى أنه "جرى التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الوطنية والدستورية وإنهاء الأزمة السياسية عبر الركون إلى الحوار والتلاقي لتجاوز المسائل العالقة بين الفرقاء بروح المسؤولية والوطنية".وكذلك تم خلال اللقاء بحث "الشروع في تلبية المتطلبات المعيشية والخدمية للمواطنين كأولوية قصوى عبر تشكيل حكومة مُقتدرة وقادرة على الاستجابة للمتطلبات الآنية في البلد".
https://arabic.sputniknews.com/20220410/نائب-عراقي-يدعو-لإعادة-الانتخابات-البرلمانية-لإنهاء-الاحتقان-السياسي-1061037689.html
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أخبار العالم العربي, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
رئيس العراق يناقش مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني التطورات السياسية في البلاد
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بحث رئيس الجمهورية في العراق، برهم صالح، الأوضاع العامة في بلاده والتطورات السياسية مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني السيد صلاح الدين محمد بهاء الدين.
واستقبل رئيس الجمهورية العراقي، اليوم الاثنين، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني والوفد المرافق له.
وبحسب بيان عن رئاسة الجمهورية جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد والتطورات السياسية، وأشار البيان إلى أنه "جرى التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الوطنية والدستورية وإنهاء الأزمة السياسية عبر الركون إلى الحوار والتلاقي لتجاوز المسائل العالقة بين الفرقاء بروح المسؤولية والوطنية".
وكذلك تم خلال اللقاء بحث "الشروع في تلبية المتطلبات المعيشية والخدمية للمواطنين كأولوية قصوى عبر تشكيل حكومة مُقتدرة وقادرة على الاستجابة للمتطلبات الآنية في البلد".