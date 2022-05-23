https://arabic.sputniknews.com/20220523/سوريا-تؤكد-عدم-تسجيل-أي-حالة-بمرض-جدري-القردة-1062624531.html
سوريا تؤكد عدم تسجيل أي حالة بمرض جدري القردة
سوريا تؤكد عدم تسجيل أي حالة بمرض جدري القردة
أكدت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة بمرض جدري القردة. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T14:55+0000
2022-05-23T14:55+0000
2022-05-23T14:55+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
جدري القردة
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة زهير السهوي أن المركز الوطني للوائح الصحية الدولية المعني بالإخطار عن تفشي أي جائحة أو وباء لم يبلغ عن أي حالة حتى الآن.وأشار الطبيب السهوي إلى جهوزية القطاع الصحي من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كل فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي في المحافظات وللعاملين الصحيين وخاصة في المعابر الحدودية، إضافة إلى تعزيز الترصد الوبائي للكشف عن الحالات المصابة والإبلاغ عنها بالسرعة القصوى منعاً لسرايتها محلياً قدر الإمكان.ونوه إلى ضرورة عدم المساهمة في نشر "المعلومات المضللة" حول المرض، والاعتماد على المعلومات التي تصدر فقط من منصات وزارة الصحة على الإنترنت ووسائل الإعلام الوطنية.وأوضح السهوي أن جدري القردة هو مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ ينتقل عبر الاتصال الوثيق بالحيوانات أو الفرد المصاب أو تناول لحوم الحيوانات المصابة أو عبر الاتصال الجنسي، مشيرا إلى أن سرعة انتشار المرض تعد ضعيفة مقارنة بجائحة كوفيد 19 والأمراض السارية الأخرى وأن فترة حضانة المرض تتراوح بين 5 و21 يوماً.وللوقاية من المرض، شدد مدير الأمراض السارية والمزمنة على أهمية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وتجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحتضن الفيروس، إضافة إلى عزل المرضى المصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الصحة-الأردنية-تخصص-غرفتي-عزل-لمصابي-جدري-القردة-1062574085.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, جدري القردة
سوريا تؤكد عدم تسجيل أي حالة بمرض جدري القردة
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أكدت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة بمرض جدري القردة.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا
"، قال مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة زهير السهوي أن المركز الوطني للوائح الصحية الدولية المعني بالإخطار عن تفشي أي جائحة أو وباء لم يبلغ عن أي حالة حتى الآن.
وأشار الطبيب السهوي إلى جهوزية القطاع الصحي من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كل فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي في المحافظات وللعاملين الصحيين وخاصة في المعابر الحدودية، إضافة إلى تعزيز الترصد الوبائي للكشف عن الحالات المصابة والإبلاغ عنها بالسرعة القصوى منعاً لسرايتها محلياً قدر الإمكان.
ونوه إلى ضرورة عدم المساهمة في نشر "المعلومات المضللة" حول المرض، والاعتماد على المعلومات التي تصدر فقط من منصات وزارة الصحة على الإنترنت ووسائل الإعلام الوطنية.
وأوضح السهوي أن جدري القردة هو مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ ينتقل عبر الاتصال الوثيق بالحيوانات أو الفرد المصاب أو تناول لحوم الحيوانات المصابة أو عبر الاتصال الجنسي، مشيرا إلى أن سرعة انتشار المرض تعد ضعيفة مقارنة بجائحة كوفيد 19 والأمراض السارية الأخرى وأن فترة حضانة المرض تتراوح بين 5 و21 يوماً.
وللوقاية من المرض، شدد مدير الأمراض السارية والمزمنة على أهمية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وتجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحتضن الفيروس، إضافة إلى عزل المرضى المصابين.