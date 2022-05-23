https://arabic.sputniknews.com/20220523/صحيفة-أردوغان-يعقد-اجتماعا-للحزب-الحاكم-لمناقشة-الاستحقاق-الانتخابي-وتوسيع-الناتو-1062573921.html
صحيفة: أردوغان يعقد اجتماعا للحزب الحاكم لمناقشة الاستحقاق الانتخابي وتوسيع الناتو
صحيفة: أردوغان يعقد اجتماعا للحزب الحاكم لمناقشة الاستحقاق الانتخابي وتوسيع الناتو
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، عن اجتماع مرتقب سيعقده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للحزب الحاكم لمناقشة قضية توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو). 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T07:12+0000
2022-05-23T07:12+0000
2022-05-23T07:12+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "صباح" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن الرئيس التركي يخطط لعقد اجتماع لحزب العدالة والتنمية خلال الأسابيع المقبلة وتحديد في 3 و4 و5 يونيو/ حزيران، وذلك لمناقشة القضايا الداخلية والاستحقاق الانتخابي وقضية توسيع حلف شمال الأطلسي الناتو.وبحسب الصحيفة، فالاجتماع سيكون برئاسة أردوغان ويبدأ بخطاب عام وبعدها سيستمر خلف الأبواب المغلقة.وأشارت الصحيفة إلى أنه، "سيتم مناقشة كيفية تشكيل خارطة طريق جديدة لتنمية تركيا بالتفصيل، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بسياسة تركيا الخارجية وتوسيع الناتو".في وقت سابق، فاجأت تركيا العديد من حلفاء "الناتو"، يوم الاثنين الماضي، بقول رئيسها رجب طيب أردوغان، إنها لن تدعم عضوية السويد وفنلندا، بعد أن اتخذ البلدان الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بالموافقة على التقدم للانضمام إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة هذا الأسبوع.وتقول تركيا: "إن السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني، وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: أردوغان يعقد اجتماعا للحزب الحاكم لمناقشة الاستحقاق الانتخابي وتوسيع الناتو
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كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، عن اجتماع مرتقب سيعقده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للحزب الحاكم لمناقشة قضية توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت صحيفة "صباح" التركية
نقلا عن مصادر خاصة أن الرئيس التركي يخطط لعقد اجتماع لحزب العدالة والتنمية خلال الأسابيع المقبلة وتحديد في 3 و4 و5 يونيو/ حزيران، وذلك لمناقشة القضايا الداخلية والاستحقاق الانتخابي وقضية توسيع حلف شمال الأطلسي الناتو.
وبحسب الصحيفة، فالاجتماع سيكون برئاسة أردوغان ويبدأ بخطاب عام وبعدها سيستمر خلف الأبواب المغلقة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، "سيتم مناقشة كيفية تشكيل خارطة طريق جديدة لتنمية تركيا بالتفصيل، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بسياسة تركيا الخارجية وتوسيع الناتو".
في وقت سابق، فاجأت تركيا العديد من حلفاء "الناتو"، يوم الاثنين الماضي، بقول رئيسها رجب طيب أردوغان
، إنها لن تدعم عضوية السويد وفنلندا، بعد أن اتخذ البلدان الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بالموافقة على التقدم للانضمام إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وتقول تركيا: "إن السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني، وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016".