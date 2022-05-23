https://arabic.sputniknews.com/20220523/صحيفة-بريطانية-ظهور-ميغان-وهاري-على-شرفة-اليوبيل-يتوقف-على-موافقة-الملكة-1062620318.html

صحيفة بريطانية: ظهور ميغان وهاري على "شرفة اليوبيل" يتوقف على موافقة الملكة

صحيفة بريطانية: ظهور ميغان وهاري على "شرفة اليوبيل" يتوقف على موافقة الملكة

زعم خبير ملكي أن ميغان ماركل والأمير هاري قد عُرض عليهما بصيص أمل لظهورهما المحتمل على الشرفة خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T13:13+0000

2022-05-23T13:13+0000

2022-05-23T13:13+0000

العالم

الملكة إليزابيث

اليوبيل

الأمير هاري، دوق ساسيكس

ميغان ماركل، دوقة ساسيكس

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وبعد تكهنات سابقة بأنهم قد لا يحضرون، تم التأكيد مؤخرا على أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل سيزوران المملكة المتحدة للمشاركة في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، الشهر المقبل، وفقا لصحيفة "Express" البريطانية.وعلى الرغم من أنه تم الإبلاغ عن أن الظهور على شرفة اليوبيل سيشمل فقط كبار أفراد العائلة المالكة الحاليين، فقد تم منح الزوجين بعض الأمل في أنه لا يزال من الممكن تضمينهما لأن تلك المظاهر "تقررها الملكة" و"إذا كانت (الملكة) تريد حضورهما على الشرفة، سيكون ذلك".وقال الخبير الملكي روبرت جوبسون لقناة سكاي نيوز ردا على سؤال عن حضور دوق ودوقة ساسيكس "قيل لنا لا، لكن القرار النهائي يعود إلى جلالة الملكة"، مضيفا "إذا أرادت أن تكون عائلتها على الشرفة، فإنها ستدعوهما كجزء من عائلتها، وسيطلان من الشرفة"، مضيفا "لنرى".وفي سؤال الشهر الماضي عما إذا كان هو وميغان وأطفالهما سينضمون إلى العائلة المالكة في احتفالات يونيو/حزيران، قال الأمير هاري خلال مقابلة تلفزيونية: "لا أعرف بعد".وأضاف هاري: "هناك الكثير من الأشياء، والقضايا الأمنية وكل شيء آخر. لذلك هذا ما أحاول القيام به، في محاولة لجعل الأمر ممكنا ... جعل أطفالي يقابلون (الملكة)".وأكد قصر باكنغهام في وقت سابق من هذا الشهر أن الملكة ستظهر على الشرفة مع عدد محدود من أفراد العائلة المالكة.وستبدأ عطلة نهاية الأسبوع التاريخية التي تستمر أربعة أيام بمناسبة اليوبيل البلاتيني في 2 يونيو/حزيران، وذلك احتفالا بمرور 70 عاما على حكم الملكة إليزابيث منذ أن تربعت على العرش البريطاني عام 1952.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/رسالة-الرئيس-الصيني-إلى-الملكة-إليزابيث-الثانية-بمناسبة-يوبيلها-البلاتيني-1058144508.html

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العالم, الملكة إليزابيث, اليوبيل, الأمير هاري، دوق ساسيكس, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس