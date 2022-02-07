رسالة الرئيس الصيني إلى الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة يوبيلها البلاتيني

بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني قدم التهاني إلى الملكة إليزابيث، وأشار إلى أنها "شاهدة منذ فترة طويلة على تطور العلاقات بين دولتيهما، والتي تصادف الذكرى الـ50 للعلاقات الدبلوماسية في العام الحالي".وقال الرئيس الصيني في تهنئته: "آمل أن ينتهز الجانبان (الصيني والبريطاني) هذه الفرصة لتعميق الصداقة والثقة المتبادلة، وتوسيع التبادلات والتعاون، وتعزيز التماسك الدولي بشكل مشترك، وإفادة البلدين وشعبيهما، وتقديم مساهمة جديدة للتغلب المشترك على التحديات العالمية من قبل البلدين والمجتمع الدولي، ومن أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في جميع أنحاء العالم".وتولت الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما) عرش بريطانيا، في 6 فبراير/ شباط عام 1952، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وهي أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني لعهدها.وعلى مدار العام، ستقام احتفالات بهذه المناسبة في جميع أنحاء المملكة المتحدة ودول الكومنولث التي تضم 54 دولة عضو، معظمها مستعمرات بريطانية سابقة، ومن المقرر أن تقام الاحتفالات في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران المقبل.
بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، برسالة إلى ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بمناسبة الذكرى الـ70 لجلوسها على العرش البريطاني.
بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني قدم التهاني إلى الملكة إليزابيث، وأشار إلى أنها "شاهدة منذ فترة طويلة على تطور العلاقات بين دولتيهما، والتي تصادف الذكرى الـ50 للعلاقات الدبلوماسية في العام الحالي".
وقال الرئيس الصيني في تهنئته: "آمل أن ينتهز الجانبان (الصيني والبريطاني) هذه الفرصة لتعميق الصداقة والثقة المتبادلة، وتوسيع التبادلات والتعاون، وتعزيز التماسك الدولي بشكل مشترك، وإفادة البلدين وشعبيهما، وتقديم مساهمة جديدة للتغلب المشترك على التحديات العالمية من قبل البلدين والمجتمع الدولي، ومن أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في جميع أنحاء العالم".
وتولت الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما) عرش بريطانيا، في 6 فبراير/ شباط عام 1952، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وهي أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني لعهدها.
وعلى مدار العام، ستقام احتفالات بهذه المناسبة في جميع أنحاء المملكة المتحدة ودول الكومنولث التي تضم 54 دولة عضو، معظمها مستعمرات بريطانية سابقة، ومن المقرر أن تقام الاحتفالات في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران المقبل.