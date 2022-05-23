قطار سريع مخصص للكلاب في اليابان

© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
1/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriزوجان يتنزهان مع كلبهما في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
2/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
زوجان يتنزهان مع كلبهما في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriكلب مع صاحبه في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
3/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
كلب مع صاحبه في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم للتوجه في رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
4/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم للتوجه في رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
5/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
6/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
7/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم للتوجه في رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
8/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم للتوجه في رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
9/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
10/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
11/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriامرأة مع كلبها في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
12/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
امرأة مع كلبها في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.