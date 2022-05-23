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https://arabic.sputniknews.com/20220523/قطار-سريع-مخصص-للكلاب-في-اليابان-1062580107.html
قطار سريع مخصص للكلاب في اليابان
قطار سريع مخصص للكلاب في اليابان
في قطارات اليابان السريعة، يتعين على الكلاب عادةً السفر في ناقلة، ولكن منذ 21 مايو/ أيار أصبح بإمكانهم "السفر" في مقاعد مريحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية على... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T09:54+0000
2022-05-23T09:54+0000
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار اليابان

قطار سريع مخصص للكلاب في اليابان

09:54 GMT 23.05.2022
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في قطارات اليابان السريعة، يتعين على الكلاب عادةً السفر في ناقلة، ولكن منذ 21 مايو/ أيار أصبح بإمكانهم "السفر" في مقاعد مريحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية على متن قطار مخصص لقطار صديق للحيوانات الأليفة.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
1/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriزوجان يتنزهان مع كلبهما في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
زوجان يتنزهان مع كلبهما في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
زوجان يتنزهان مع كلبهما في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriكلب مع صاحبه في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
كلب مع صاحبه في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
3/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
كلب مع صاحبه في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم للتوجه في رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم للتوجه في رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
4/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم للتوجه في رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
5/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
6/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
7/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم للتوجه في رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم للتوجه في رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
8/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم للتوجه في رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
10/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
11/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
يستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
© AFP 2022 / Behrouz Mehriامرأة مع كلبها في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
امرأة مع كلبها في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
امرأة مع كلبها في منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
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